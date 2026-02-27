春節最強60後代表…張凱麗連登9台晚會 網笑「承包遙控器」

張凱麗在春節期間共參加9台晚會、12個節目。(取材自微博)

從除夕前一天到正月初七，當千家萬戶圍坐在電視機前，一個熟悉的身影穿梭於央視及各大衛視的黃金檔期。她時而在小品中化身「定海神針」，時而在歌聲裡傳遞萬家燈火溫情，時而又在朗誦台上用聲音雕刻民族魂魄。這個人，就是資深藝人張凱麗。

新京報報導，北京衛視春晚的小品「夜空中最亮的星」，集結了蔣龍、左淩峰等新生代喜劇力量。在一群以節奏見長的年輕演員中間，張凱麗的出現如同為整部作品裝上了「穩壓器」。而在央視「新春喜劇之夜」的舞台上，她與周小斌、祝緒丹、何歡合作的小品「老舅來了」，同樣以扎實的喜劇節奏，為觀眾營造了歡笑滿堂的團圓氛圍。

央視「歡歡喜喜過大年」中與巫啟賢合唱的「團圓」，她唱出的不僅是旋律，更是遊子歸家時推門而入那一刻的鼻酸與溫暖；第六屆全球春節 文化大拜年文藝晚會中，她演唱了歡快的「快樂老家」，「萬事如意」其氣質優雅的旗袍造型更是美出圈，網友紛紛驚嘆，「凱麗姐身姿曼妙，穿旗袍太美了」。

此外，她還亮相「百花迎春」晚會，與龔俊、譚松韵等年輕一代同台帶來一曲「少年」。

在朗誦的藝術領域，「詩意中國·春節詩歌晚會」的璀璨舞台上，張凱麗與青年演員劉端端共同呈現「我是中國人」這首鏗鏘詩篇，以赤子之心，誦民族之魂。

據悉，這段時間，張凱麗共參加9台晚會、12個節目，橫跨小品、歌曲、朗誦三種藝術形態。

這份工作量，對於任何年齡段的演員都是巨大考驗。而張凱麗不僅完成了這場「藝術接力」，更在每一個舞台上都保持著極佳的狀態。有人說，2026年的春節，張凱麗「承包遙控器」，是「換台就能看見」的熟悉面孔。「張凱麗高精力60後」相關話題更是登上熱搜，引發熱議。