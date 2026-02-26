借戲揩油？短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」 網痛罵沒底線

一段綁架情節中，男演員疑似「揩油襲胸」女演員。(取材自微博)

近日，一部「重生復仇短劇「重回被換子之前，侯府主母贏麻了」突然登上熱搜，因為該劇28集出現疑似男演員「襲胸」女演員鏡頭。相關畫面引來不少網友砲轟「沒底線」，對此，劇方未有回應但已悄然刪除爭議鏡頭。

「重回被換子之前，侯府主母贏麻了」是一部「雙重生復仇」強宅鬥短劇，講述出身商戶的女主角易知玉（孟璐飾），前世遭大嫂顏子依調換親生女兒，最後家破人亡。重生回產女當日，她聯手同樣重生的丈夫沈雲舟（王朝陽飾）主動設局復仇，揭露仇人偽善面目，奪回侯府財產與地位。

在影音平台熱播榜「重生」主題分類，該劇位列第五名，熱度不低。出現爭議的是在第28集中，一段綁架情節中。

從畫面中可見，一段綁架情節中，男演員從後方以手掩住女演員的嘴，另一隻手則抱著對方身體，企圖拖走女演員，但男演員手被發現放在女演員的胸部，且左右移動，疑似「揩油襲胸」。

相關視頻流出後，引來不少網友抨擊，大罵「太沒有底線」、「這樣的鏡頭也太低俗了」、「第一次明明就沒碰到，後面左右各一次就是故意的了」，還有人為女演員叫屈，「真的好苦好慘」。

主流媒體「封面新聞」也批評「快節奏短劇不該成揩油遮羞布」，強調創作需守職業底線。

針對「揩油襲胸」的鏡頭是故意為之還是不小心，劇方尚未作出回應，但已將爭議片段刪除，被綁鏡頭替換為一閃而過。