新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明在新加坡被目擊和一名漂亮女子互動親密。（取材自微博）
黃曉明在新加坡被目擊和一名漂亮女子互動親密。（取材自微博）

48歲男星黃曉明日前與網紅葉珂分手後，感情動向持續成為外界關注焦點。近日有網友在新加坡巧遇黃曉明與一名年輕女子同遊新加坡環球影城，兩人互動親密共撐「愛的小傘」畫面在網路曝光後，迅速掀起討論。

從現場流出的照片可見，黃曉明當天打扮休閒低調，頭戴黑色帽子，身穿黑色上衣搭配牛仔褲；女方則以無袖黑色背心與牛仔褲現身，小露纖腰，整體穿搭風格與黃曉明相當相似。兩人並未刻意迴避人群目光，一邊品嘗冰淇淋、一邊聊天互動，氣氛自然。期間更被拍到共撐一把藍色遮陽傘，雙臂緊貼同行，舉止看來十分親近，宛如情侶般甜蜜。

黃曉明疑似傳出新戀情。（取材自微博）
黃曉明疑似傳出新戀情。（取材自微博）

據悉，現場還有助理陪同，不過相關畫面仍在社群平台引發熱議。不少網友對女方身分產生好奇，猜測她疑似為26歲新人歌手胡冉兒，但目前並未獲得證實。

有網友又疑似扒到女主角，網頁介紹有參與過主持、舞蹈節目，才藝豐富，還是名校南加大出身。不過若屬實的話，該女主角簡介標註1999年出生，那就是26歲，比48歲的黃曉明小22歲。

消息曝光後，網路評論兩極，有人認為只是朋友同行，也有人回顧黃曉明過往情史，他與Angelababy（楊穎）交往5年公開戀情，2015年舉辦世紀婚禮，但這段婚姻僅維持7年。

2024年黃曉明霸氣認愛葉珂，沒想到因女方爭議漸行漸遠，交往僅兩個月即分手。2025年8月葉珂直播認生女、坦承「現實原因」分開，女兒由黃母照顧，此次新加坡行成外界焦點，黃曉明至今未回應。

黃曉明在新加坡被目擊和一名漂亮女子互動親密。（取材自小紅書）
黃曉明在新加坡被目擊和一名漂亮女子互動親密。（取材自小紅書）

黃曉明 新加坡 南加大

