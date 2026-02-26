新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手

黃曉明在新加坡被目擊和一名漂亮女子互動親密。（取材自微博）

48歲男星黃曉明 日前與網紅葉珂分手後，感情動向持續成為外界關注焦點。近日有網友在新加坡 巧遇黃曉明與一名年輕女子同遊新加坡環球影城，兩人互動親密共撐「愛的小傘」畫面在網路曝光後，迅速掀起討論。

從現場流出的照片可見，黃曉明當天打扮休閒低調，頭戴黑色帽子，身穿黑色上衣搭配牛仔褲；女方則以無袖黑色背心與牛仔褲現身，小露纖腰，整體穿搭風格與黃曉明相當相似。兩人並未刻意迴避人群目光，一邊品嘗冰淇淋、一邊聊天互動，氣氛自然。期間更被拍到共撐一把藍色遮陽傘，雙臂緊貼同行，舉止看來十分親近，宛如情侶般甜蜜。

黃曉明疑似傳出新戀情。（取材自微博）

據悉，現場還有助理陪同，不過相關畫面仍在社群平台引發熱議。不少網友對女方身分產生好奇，猜測她疑似為26歲新人歌手胡冉兒，但目前並未獲得證實。

有網友又疑似扒到女主角，網頁介紹有參與過主持、舞蹈節目，才藝豐富，還是名校南加大 出身。不過若屬實的話，該女主角簡介標註1999年出生，那就是26歲，比48歲的黃曉明小22歲。

消息曝光後，網路評論兩極，有人認為只是朋友同行，也有人回顧黃曉明過往情史，他與Angelababy（楊穎）交往5年公開戀情，2015年舉辦世紀婚禮，但這段婚姻僅維持7年。