我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

四搭孟子義破局… 李昀銳新劇改搭趙露思姊姊 全網看好

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李昀銳（圖）傳出在新劇中搭檔萬鵬。(取材自微博)
李昀銳（圖）傳出在新劇中搭檔萬鵬。(取材自微博)

演員李昀銳與孟子義搭檔演出「九重紫」雙雙暴紅後，三搭演出的「尚公主」更是延續CP熱度。原本傳出要四搭演出，但兩人CP捆綁太深，恐影響未來角色選擇，所以四搭合作破局。目前傳出李昀銳將接下武俠劇「劍閣聞鈴」，女主角可能是在「許我耀眼」演出趙露思姊姊的萬鵬。

李昀銳與萬鵬此前就在「江湖夜雨十年燈」合作過，兩人上演上演正義俠女以及邪教魔頭相愛相殺，熱潮一度蓋過男女主角周翊然、包上恩。由於兩人在劇中留下遺憾、無法修成正果，再次搭檔演出，讓不少觀眾期待兩人間的火花。

「劍閣聞鈴」的故事講述天生劍骨的女主角周滿，前世遭母親斷指阻學劍、劍骨被強奪移植給體弱貴公子王恕，封禪大典遭千門百家圍攻慘死玉皇頂，重生後斷指之身改修弓箭，誓要逆天復仇。

由於「劍閣聞鈴」尚在籌備階段，男主角確定是李昀銳，女主角人選則由周也、萬鵬在角逐。目前萬鵬演出女主角的呼聲極高，許多網友大讚「古早武俠感拉滿」，準備看兩人闖盪江湖了。

目前，新劇「歸良辰」3月初將在橫店開機，「歸良辰」殺青後，李昀銳將無縫進組仙俠劇「劍閣聞鈴」。

李昀銳2026年首次登上央視春晚，參與歌舞節目「串門指南」，紅衣造型獲讚「年畫少年」。後台花絮中，沙溢贈送壓歲錢的互動引發熱議。他近日通過微博發布運動風開工自拍，配文「開工大吉，全力以赴」，手持網球拍的清爽形象被粉絲稱為網球王子。

李昀銳傳出在新劇中搭檔萬鵬（圖）。(取材自微博)
李昀銳傳出在新劇中搭檔萬鵬（圖）。(取材自微博)

世報陪您半世紀

趙露思 微博

上一則

王祖賢新春開工不隱藏 抱摯愛曬太陽吃早餐

下一則

布蘭妮在家中熱舞 詭異眼神讓人發毛 露點嚇壞老粉

延伸閱讀

錯失金價大漲抓住它…大摩點名「貨幣版黃金」看好漲17%

錯失金價大漲抓住它…大摩點名「貨幣版黃金」看好漲17%
沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕
NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向

NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向
高雄市長之爭╱王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

高雄市長之爭╱王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡