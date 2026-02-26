四搭孟子義破局… 李昀銳新劇改搭趙露思姊姊 全網看好

李昀銳（圖）傳出在新劇中搭檔萬鵬。(取材自微博)

演員李昀銳與孟子義搭檔演出「九重紫」雙雙暴紅後，三搭演出的「尚公主」更是延續CP熱度。原本傳出要四搭演出，但兩人CP捆綁太深，恐影響未來角色選擇，所以四搭合作破局。目前傳出李昀銳將接下武俠劇「劍閣聞鈴」，女主角可能是在「許我耀眼」演出趙露思 姊姊的萬鵬。

李昀銳與萬鵬此前就在「江湖夜雨十年燈」合作過，兩人上演上演正義俠女以及邪教魔頭相愛相殺，熱潮一度蓋過男女主角周翊然、包上恩。由於兩人在劇中留下遺憾、無法修成正果，再次搭檔演出，讓不少觀眾期待兩人間的火花。

「劍閣聞鈴」的故事講述天生劍骨的女主角周滿，前世遭母親斷指阻學劍、劍骨被強奪移植給體弱貴公子王恕，封禪大典遭千門百家圍攻慘死玉皇頂，重生後斷指之身改修弓箭，誓要逆天復仇。

由於「劍閣聞鈴」尚在籌備階段，男主角確定是李昀銳，女主角人選則由周也、萬鵬在角逐。目前萬鵬演出女主角的呼聲極高，許多網友大讚「古早武俠感拉滿」，準備看兩人闖盪江湖了。

目前，新劇「歸良辰」3月初將在橫店開機，「歸良辰」殺青後，李昀銳將無縫進組仙俠劇「劍閣聞鈴」。