默契在線…王楚然甜吻丞磊 「成何體統」圓房展現男友力

記者趙大智／綜合報導
「成何體統」王楚然（下）與丞磊火花十足。（圖／愛奇藝國際版提供）
古裝穿越喜劇「成何體統」熱度狂飆，於愛奇藝國際版連續三周，「魚蛋CP」王楚然跟丞磊不管是劇裡甜到不行的吻戲，還是戲外頻頻互損的鬥嘴日常都話題不斷，兩位主演也同樣沉浸在角色餘溫中，王楚然在直播中感性落淚，丞磊見狀連忙暖心安慰，也讓劇迷依依不捨之際，忍不住瘋狂嗑糖。

第24集中的圓房吻戲也成為劇迷公認的名場面，在拍攝花絮裡，導演要求王楚然拿出男友力爆棚的霸總氣勢推倒丞磊，只見王楚然在鏡頭前主動進攻，丞磊在旁默默配合調整走位，兩人為了呈現最精準的情緒流動，反覆喬鏡位與肢體角度，拍攝過程雖多次笑場，但默契始終在線，甜寵氛圍全開。

夏侯澹詐死的橋段則掀起另一波高潮，庾晚音發現真相後一度感到憤怒與不解，花絮中，丞磊先是露出小嬌妻姿態撒嬌示弱求和，隨後又拋媚眼說出「妳成功引起了朕的注意」，讓王楚然不禁笑說：「你好油膩」，兩人不設防的自然互動，也讓CP感延伸到戲外。

「成何體統」宣傳期的採訪同樣笑點滿滿，丞磊透露他曾送給王楚然一雙會發光的紫色塑膠水晶鞋，就是童年常見的玩具款式，他打趣表示，因為晚上在片場走動時燈光昏暗，穿上這雙鞋就能一眼找到她在哪裡，理由荒謬卻又莫名貼心。

兩人拍戲期間還常互傳芭比系列表情包，採訪現場更是誰也不讓誰，勝負欲瞬間被點燃，王楚然爆料丞磊會戴她的護甲套把玩，丞磊乾脆現場示範配戴技巧，熟練程度讓全場笑翻。

王楚然（右）在吻戲花絮中化身霸總撲倒丞磊。（圖／愛奇藝國際版提供）
芭比

