我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

港版「神雕俠侶」男星游飈驟逝 享年57歲 好友悲痛證實

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
游飈驟逝，享年57歲。（取材自小紅書）
游飈驟逝，享年57歲。（取材自小紅書）

香港資深演員游飈驟然辭世，享年57歲。這位長年活躍於港劇的綠葉演員，曾在「神鵰俠侶」、「大時代」等作品中塑造鮮明配角形象，因常演出小混混、劫匪類型角色，被觀眾暱稱為「御用爛仔」。游飈驟逝消息於24日晚間傳出，他的摯友、同為演員的黃文標也向媒體證實死訊。

香港01報導指出，游飈本月12日在辦公室接待客戶時突然感到身體嚴重不適，立即請黃文標代為叫救護車，但在救援人員抵達前已陷入半昏迷。送醫後診斷為突發性腦出血，情況危急。經院方連日搶救，他昏迷12天仍未甦醒，最終於24日晚間10點前，在親友陪伴下離世。

回顧其演藝歷程，游飈15歲便踏入娛樂圈，1989年加入TVB並效力長達23年。雖多飾演反派或配角，但表演層次分明、辨識度高。事實上，他出身富裕家庭，家族曾經營全球規模排名第三的養鴿產業，但他仍放棄繼承家業，選擇從基層演員做起，堅持追逐表演夢。

然而演藝工作收入並不穩定，他曾在受訪中透露，2012年離開TVB的關鍵原因是薪資過低。當時身為資深演員，月薪僅約1萬500港幣，甚至不及大樓保全，使他為維持家庭開銷不得不另尋出路。

離開螢光幕後，游飈轉戰商界創業，成立環境工程公司，專攻除甲醛與抗菌領域。創業初期他也曾遭質疑專業能力，但憑著親力親為逐步建立口碑。疫情期間，他代理的抗菌產品需求暴增，一支100毫升售價逾700港幣仍供不應求，事業因此攀上高峰，財務狀況早已不可同日而語。

事業穩定後，游飈不忘舊日情誼，主動邀請黃文標加入公司銷售部共事、彼此扶持。如今這位總是笑容滿面的資深演員突然離世，不僅親友悲痛，也讓許多看著他作品長大的觀眾深感惋惜。

世報陪您半世紀

香港 疫情

上一則

布蘭妮又脫序 穿內衣熱舞「狂掏胸」 詭異眼神讓人發毛

下一則

彭佳慧遭爆踢開罹癌經紀人 被控冷血無情 她回應揭真相

延伸閱讀

大腸癌纏身6年又患腦瘤 日搖滾天團「月之海」鼓手驟逝

大腸癌纏身6年又患腦瘤 日搖滾天團「月之海」鼓手驟逝
愛女驟逝…鄭少秋沒見到最後一面 「人間蒸發」逾3年

愛女驟逝…鄭少秋沒見到最後一面 「人間蒸發」逾3年
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
「小鬼當家」媽媽驟逝 死因曝光：肺栓塞奪命又罹癌

「小鬼當家」媽媽驟逝 死因曝光：肺栓塞奪命又罹癌

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金