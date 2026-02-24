港版「神雕俠侶」男星游飈驟逝 享年57歲 好友悲痛證實

游飈驟逝，享年57歲。（取材自小紅書）

香港 資深演員游飈驟然辭世，享年57歲。這位長年活躍於港劇的綠葉演員，曾在「神鵰俠侶」、「大時代」等作品中塑造鮮明配角形象，因常演出小混混、劫匪類型角色，被觀眾暱稱為「御用爛仔」。游飈驟逝消息於24日晚間傳出，他的摯友、同為演員的黃文標也向媒體證實死訊。

香港01報導指出，游飈本月12日在辦公室接待客戶時突然感到身體嚴重不適，立即請黃文標代為叫救護車，但在救援人員抵達前已陷入半昏迷。送醫後診斷為突發性腦出血，情況危急。經院方連日搶救，他昏迷12天仍未甦醒，最終於24日晚間10點前，在親友陪伴下離世。

回顧其演藝歷程，游飈15歲便踏入娛樂圈，1989年加入TVB並效力長達23年。雖多飾演反派或配角，但表演層次分明、辨識度高。事實上，他出身富裕家庭，家族曾經營全球規模排名第三的養鴿產業，但他仍放棄繼承家業，選擇從基層演員做起，堅持追逐表演夢。

然而演藝工作收入並不穩定，他曾在受訪中透露，2012年離開TVB的關鍵原因是薪資過低。當時身為資深演員，月薪僅約1萬500港幣，甚至不及大樓保全，使他為維持家庭開銷不得不另尋出路。

離開螢光幕後，游飈轉戰商界創業，成立環境工程公司，專攻除甲醛與抗菌領域。創業初期他也曾遭質疑專業能力，但憑著親力親為逐步建立口碑。疫情 期間，他代理的抗菌產品需求暴增，一支100毫升售價逾700港幣仍供不應求，事業因此攀上高峰，財務狀況早已不可同日而語。

事業穩定後，游飈不忘舊日情誼，主動邀請黃文標加入公司銷售部共事、彼此扶持。如今這位總是笑容滿面的資深演員突然離世，不僅親友悲痛，也讓許多看著他作品長大的觀眾深感惋惜。