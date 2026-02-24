章子怡新片「游過海岸一百米」爆換人 吳慷仁政治因素出局 鮮肉上陣

吳慷仁傳出原本將擔任「游過海岸一百米」男主角，但因政治立場遭換角。（取材自微博）

金馬影后章子怡 首度自導自演的新片「游過海岸一百米」即將開拍，選角動向近來引發外界高度關注。先前陸媒傳出，該片男主角將由台灣演員吳慷仁 擔綱，男配角則是趙又廷 ，女配角則由曾獲金馬獎及台北電影節女配角肯定的文淇演出，但在24日被爆料，因考量到政治立場，劇組早已悄悄換角，改由「逆愛」走紅的28歲男星田栩寧扛男主角。

「游過海岸一百米」劇情設定為一段橫跨大陸、台灣兩岸尋親的故事。但即使眾多陸媒都揭露男主角原本為吳慷仁飾演，但演員名單部分始終未獲得劇組方的證實，不過會有換角傳言起因是章子怡突然關注了田栩寧的社群帳號，外界因而猜測劇組可能改由田栩寧接演男主角。

另有說法指出，田栩寧已進組拍攝，劇組預計於3月8日開機，且不排除2人同片演出的可能，但相關資訊仍有待官方公布。但其實在吳慷仁接演男主角的消息曝光後，有不少網友認為，因吳慷仁政治立場的關係，較不適合出演該片。

吳慷仁自2009年憑電視劇「下一站幸福」走紅後，活躍於台灣影視圈，並以多部作品累積金馬、金鐘等重要獎項肯定。2024年9月，他宣布赴大陸發展並簽約當地經紀公司，將事業重心轉往大陸市場。