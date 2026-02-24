范冰冰曬賀年照 巨型紅寶超吸睛 「乍看還以為是手表」

范冰冰手中的紅寶石格外引人注目。（取材自小紅書）

農曆春節 假期剛落幕，許多人忙著迎財神、討個好兆頭，以電影「地母」奪下金馬影后的大陸女星范冰冰 ，近日也在社群平台分享一組賀年照片，向外界送上新年祝福，不過最引人注目的，卻是她右手腕上佩戴的一只大型紅寶石手鐲。

照片中，范冰冰身穿粉色中式風格長外套，整體造型典雅大方，不過，令人眼睛為之一亮的，是戴在手上的紅寶石。畫面中，該紅寶石體積相當醒目，在光線映照下格外耀眼，吸睛程度甚至蓋過服裝本身。

貼文曝光後，不少網友的目光立刻被這件珠寶吸走，留言討論其價值與尺寸，有人開玩笑說「這麼大顆手不會痠嗎」、「第一眼就注意到那顆寶石」、「乍看還以為是手表」、「比麻將牌還大」，也有人好奇價格，直呼「這得多少錢」。

另有粉絲把焦點放回她的狀態，稱讚她保養得宜，表示「只顧著看臉，根本沒注意到寶石」。

44歲的范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃漏稅風波後，一度被列為劣跡藝人，演藝工作幾乎全面停擺，長時間淡出螢光幕。沉寂數年後，她近年逐步回到大眾視野，並將事業重心轉往海外發展。雖然如今的曝光度與資源已不若巔峰時期，但她的動向依舊受到高度關注。此次因一只紅寶石手鐲掀起話題，也再次顯示她仍有話題性。