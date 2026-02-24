養傷？拒演？ 新劇才開機就傳「陰陽劇本」…楊洋拖行李離開劇組

開機儀式上，楊洋因為左手骨折包紮引發外界關注。(取材自微博)

去年憑藉「凡人修仙傳」中韓立一角「去油」成功、重回頂流的大陸男星楊洋，近日終於重返劇組，參演古裝新劇「不讓江山」。不過，帶傷上陣第二天，楊洋就被拍到拉著行李離開劇組，網傳是因劇組魔改原著劇情、強捧配角新人，令他不滿拒演，乾脆回家養傷。

日前新劇開機儀式上，楊洋因為左手骨折包紮一度引發外界關注。事後，他主動說明，「手確實受傷了，也骨折了」，並稱此次受傷是為了呈現完美武打效果，提前進組參加武術訓練時，不慎發生意外。但楊洋強調，手傷已在恢復中，希望粉絲不要擔心。

沒想到的是，開拍第二天，楊洋就被拍到帶著大批行李離開劇組的照片。網傳楊洋只是請假5天養傷，很快就會回劇組，但也有粉絲質疑，短暫請假不會帶走全部行李，應該是拒演，而楊洋拒演原因傳是劇組涉提供「陰陽劇本」，以及劇組資源分配不均，力捧男二、男三。

據悉，楊洋簽約時獲承諾飾演智勇雙全的草根梟雄李叱，但實際拍攝劇本卻被指大幅篡改，男主角變成滿口髒話的粗鄙小混混，在戲分方面，也大增男二、男三場次。

從網友曝光的「不讓江山」角色妝造概念圖可見，男女主角的妝造都很簡單且數量較少，但男二、男三反而相當華麗。此細節讓楊洋的的粉絲懷疑，這部劇是藉男主捧男二和男三。

對此，楊洋工作室回應，已與劇「積極對齊，持續溝通」，將全力保障楊洋角色完整性，呼籲粉「靜待相遇」。聲明未直接回應「陰陽劇本」、「妝造雙標」等具體指控，令粉絲質疑「避重就輕」。還有人在社群平台上疾呼「若不修正劇本應解約」，楊洋是否重回劇組，引發外界關注。