百億總裁前男友「女裝長髮照」瘋傳 周揚青淡定15字回應

周揚青2021年曾與羅昊(圖)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」。(視頻截圖)

台灣男星「小豬」羅志祥 的前女友、大陸網紅周揚青 ，在與小豬分手後，2021年與中國知名食品品牌好利來創辦人羅紅之子羅昊交往，兩人還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」，不過戀情僅維持短短兩個月，就在節目中宣告分手。近來，網友發現羅昊留起長髮、化妝，還穿起女裝，風格與過去大不相同，甚至幽默自稱「羅昊子」，引發網友熱議。

羅昊在去年底開始在小紅書 曬出女裝造型，微捲長髮、全妝上鏡，更穿著女裝外套，對鏡頭嘟嘴賣萌，還為「美女」、「優雅女人」等留言按讚。面對網友詢問是否仍是當年的豪門公子，他笑回「我是羅昊的妹妹羅昊子」，展現對性別與穿搭界線的全新態度，巨大的形象反差讓網友直呼 「看不懂」。

相關討論也延燒到周揚青身上，有網友特地跑當她的社群留言調侃「妳前男友變成女人了」，她則親自回應，「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的？」短短一句話被讚格局大、情商高，再度掀起討論。