我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

百億總裁前男友「女裝長髮照」瘋傳 周揚青淡定15字回應

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周揚青2021年曾與羅昊(圖)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」。(視頻截圖)
周揚青2021年曾與羅昊(圖)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」。(視頻截圖)

台灣男星「小豬」羅志祥的前女友、大陸網紅周揚青，在與小豬分手後，2021年與中國知名食品品牌好利來創辦人羅紅之子羅昊交往，兩人還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」，不過戀情僅維持短短兩個月，就在節目中宣告分手。近來，網友發現羅昊留起長髮、化妝，還穿起女裝，風格與過去大不相同，甚至幽默自稱「羅昊子」，引發網友熱議。

羅昊在去年底開始在小紅書曬出女裝造型，微捲長髮、全妝上鏡，更穿著女裝外套，對鏡頭嘟嘴賣萌，還為「美女」、「優雅女人」等留言按讚。面對網友詢問是否仍是當年的豪門公子，他笑回「我是羅昊的妹妹羅昊子」，展現對性別與穿搭界線的全新態度，巨大的形象反差讓網友直呼 「看不懂」。

相關討論也延燒到周揚青身上，有網友特地跑當她的社群留言調侃「妳前男友變成女人了」，她則親自回應，「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的？」短短一句話被讚格局大、情商高，再度掀起討論。

羅昊接任好利來執行總裁近六年，家族資產傳出高達25億人民幣。回顧他與周揚青的戀情，兩人於2021年公開認愛，並攜手參與真人秀節目「女兒們的戀愛4」。然而，節目中一次遊戲懲罰橋段，羅昊因輸掉遊戲被周揚青畫鬼臉，本是情侶間的趣味互動，卻讓羅昊當場情緒崩潰，直接叫停錄製。羅昊認為此舉有損總裁形象，情緒當場失控並表達不滿，最終以「顧及企業形象」為由，讓這段戀情在不到兩個月內畫下句點。

周揚青(右)2021年曾與羅昊(左)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們...
周揚青(右)2021年曾與羅昊(左)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」。 (取材自微博)
羅昊去年底開始在社群分享穿女裝的照片。 (取材自微博)
羅昊去年底開始在社群分享穿女裝的照片。 (取材自微博)
周揚青(左)2021年曾與羅昊(右)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們...
周揚青(左)2021年曾與羅昊(右)交往，兩人當時還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」。(視頻截圖)

世報陪您半世紀

周揚青 羅志祥 小紅書

上一則

「超級名模生死鬥」傳奇評審Miss J 曝中風不能走了

下一則

「實習醫生」男星艾瑞克丹恩 給2個女兒遺言留4人生經驗

延伸閱讀

Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展
兒少「妝」成熟／卸妝清潔不當 皮膚科小病人增加

兒少「妝」成熟／卸妝清潔不當 皮膚科小病人增加
整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」

整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」
他曾打造YT億萬神曲 消失3年露面…存款剩4位數

他曾打造YT億萬神曲 消失3年露面…存款剩4位數

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我