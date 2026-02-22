百億總裁前男友「女裝長髮照」瘋傳 周揚青淡定15字回應
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣男星「小豬」羅志祥的前女友、大陸網紅周揚青，在與小豬分手後，2021年與中國知名食品品牌好利來創辦人羅紅之子羅昊交往，兩人還一起登上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」，不過戀情僅維持短短兩個月，就在節目中宣告分手。近來，網友發現羅昊留起長髮、化妝，還穿起女裝，風格與過去大不相同，甚至幽默自稱「羅昊子」，引發網友熱議。
羅昊在去年底開始在小紅書曬出女裝造型，微捲長髮、全妝上鏡，更穿著女裝外套，對鏡頭嘟嘴賣萌，還為「美女」、「優雅女人」等留言按讚。面對網友詢問是否仍是當年的豪門公子，他笑回「我是羅昊的妹妹羅昊子」，展現對性別與穿搭界線的全新態度，巨大的形象反差讓網友直呼 「看不懂」。
相關討論也延燒到周揚青身上，有網友特地跑當她的社群留言調侃「妳前男友變成女人了」，她則親自回應，「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的？」短短一句話被讚格局大、情商高，再度掀起討論。
羅昊接任好利來執行總裁近六年，家族資產傳出高達25億人民幣。回顧他與周揚青的戀情，兩人於2021年公開認愛，並攜手參與真人秀節目「女兒們的戀愛4」。然而，節目中一次遊戲懲罰橋段，羅昊因輸掉遊戲被周揚青畫鬼臉，本是情侶間的趣味互動，卻讓羅昊當場情緒崩潰，直接叫停錄製。羅昊認為此舉有損總裁形象，情緒當場失控並表達不滿，最終以「顧及企業形象」為由，讓這段戀情在不到兩個月內畫下句點。
上一則
「超級名模生死鬥」傳奇評審Miss J 曝中風不能走了
下一則