從農婦逆襲網紅女歌手卻涉詐 她慘遭官方封殺

娛樂新聞組／即時報導
那藝娜近期視頻截圖。（取材自央視網／快手平台視頻截圖）
那藝娜近期視頻截圖。（取材自央視網／快手平台視頻截圖）

大陸網紅女歌手那藝娜2022年因假扮「俄羅斯娜娜」出圈遭平台無限期封禁，還被央視點名批評。她後來改名「大中國娜娜」回歸短視頻平台，2023年又以一首「愛如火」走紅。近日她因參加了湖北一場晚會被檢舉，湖北官方隨後發布通報，認定那藝娜為劣跡藝人，叫停她的演出。有報導稱，再度翻車使那藝娜的商業版圖崩塌中，不過她的演唱會門票目前仍在售。

據上游新聞報導，那藝娜本名翟革英，1967年出生於湖北鍾祥，網紅女歌手，代表作有「愛如火」、「堅強的笨女人」等。目前其快手平台主帳號粉絲368萬，抖音平台粉絲122萬，可自由關注。

那藝娜人生的前55年是一名普通農婦，2022年接觸短視頻後，以搞笑、反差的人設一炮而紅，後來因通過特效濾鏡塑造「俄羅斯娜娜」人設火了，抖音和快手平台均開通了帶貨功能。同年4月1日，抖音平台認為該帳號濫用平台道具、仿冒虛假人設，對其進行「無限期封禁」。央視網隨後發表「不要放過這個『娜娜』」評論稱其詐騙和擾亂社會秩序，對這種帳號絕不能一封了之。

隨後，她迅速改名「大中國娜娜」，找來一家音樂製作公司學唱歌並為她寫了「愛如火」後，因獨特節奏和充滿個人特色演繹，2023年迅速成為酒吧熱門舞曲。2025年她甚至把演唱會「退票」鬧劇玩成了專屬互動，一度躋身「抽象頂流」行列，全國巡演每場門票幾乎都是「秒售罄」。

翟革英曾是爆紅網路的「俄羅斯娜娜」。（取材自央視網）
翟革英曾是爆紅網路的「俄羅斯娜娜」。（取材自央視網）

不過59歲的那藝娜2026年1月在名為「愛在家鄉·那藝娜鍾祥群星之夜暨2026抖娛紅人節」跨年晚會中領銜演出，因同場歌手東來東往曾涉毒、「嘎子」謝孟偉曾因穿警服帶貨被行政拘留並封禁帳號，3人一併被觀眾向官方檢舉。在鍾祥市在勸退了東來東往之後，2月12日，湖北省襄陽市襄城區人民政府發布公告，稱那藝娜以演藝人員身分參與營業性演出違法， 撤銷了該晚會的營業性演出行政許可。

不過，據瀟湘晨報，撤銷演出許可事件在網路上發酵後，那藝娜演唱會稱不接受退票。且那藝娜多場演唱會門票仍處於在售狀態，都註明門票「不可退」。

另據鳳凰網報導，那藝娜的爭議還包括被合夥人實名舉報偷稅漏稅、與經紀人聯手侵吞其創作歌曲收益；帶貨「俄羅斯進口特產」等涉嫌虛假宣傳和消費欺詐並賺取巨額利潤；涉足多元商業合作，包括拍攝雜誌、入局短劇、商業贊助等。在其湖北的投機性跨年演出未能順利舉辦後，那藝娜所有商業演出均被全面叫停，該板塊徹底歸零。至此，這位靠玩梗、裝人設走紅的「抽象頂流」，一夜之間跌落神壇。

俄羅斯 抖音 跨年

「甄嬛傳」N刷不膩這幾集最難看 曾播出「一鍵回宮」特別版

拿殉職消防員當通靈對象 韓綜「天機試煉場」被罵爆

