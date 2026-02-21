楊冪「驚蟄無聲」演特工曲線畢露 帶火白綠連身裙

楊冪在電影中的穿搭。（取材自極目新聞）

張藝謀導演的春節 檔新片「驚蟄無聲」在豆瓣首波開分只拿到6.3分，不過女主角楊冪 的一條裙子先「炸」穿了熱搜。楊冪飾演雙面特工「白帆」身上的一件COMME MOI白綠拼色條紋連身裙，因看來百搭、顯瘦和顯年輕，瞬間引發全網求購潮，儘管售價3980元（人民幣，下同，約580美元）仍被搶到斷貨，電商 平台百元「平替」款訂單也排到60天後，網友紛紛曬出同款照，不過也引發了一波「身材焦慮」討論。

部分網友和媒體稱，這條白綠條紋連身裙的修身剪裁勾勒出楊冪的曼妙曲線，清爽的粉綠撞色既顯白又自帶高級感。

楊冪在電影中的穿搭。（取材自極目新聞）

據了解，楊冪所穿的這款白綠相間條紋連身裙，售價為3980元，因為網友的求購潮，迅速斷貨；電商平台上的百元 「平替」款訂單排到60天後，社群上更掀起模仿秀。

不少網友曬出與楊冪同款穿搭。（取材自極目新聞）

不少網友曬出與楊冪同款穿搭。（取材自微博）

不過，這款裙子看似普通，實際上卻暗藏許多講究。楊冪身材出眾，充分展現了裙子的優點，她的肩頸線條流暢，收腰的設計還能隱藏腹部和掩蓋贅肉；橫向條紋不僅沒有顯得臃腫，反而顯得幹練精神。

但緊身與肩帶設計對腰腹、肩背線條要求苛刻，也引發了「身材焦慮」討論。