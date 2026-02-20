我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

姚安娜頂著瀏海演古裝劇 造型被指很違和、像穿越

娛樂新聞組／綜合報導
姚安娜在「唐宮奇案」中挑戰古裝扮相。(取材自微博)
姚安娜在「唐宮奇案」中挑戰古裝扮相。(取材自微博)

熱播中的古裝懸疑劇「唐宮奇案」近日上線新角色，是由「華為小公主」姚安娜飾演的天才女醫工裴愈，由於這是姚安娜首度挑戰古裝造型，從定妝釋出到正片播出都是輿論焦點。不少觀眾評論「初看清新、細品耐看」，還說古裝比時裝更能凸顯姚安娜的高級感，但也有人覺得她的瀏海和唐裝搭配起來「很違和」、「像穿越」。

綜合媒體報導，姚安娜在「唐宮奇案」中飾演天才女醫工裴愈，造型跳脫古裝劇常見的華麗堆砌，以素雅唐風為核心，高髮髻搭配素色圓領袍，以淡妝勾勒出清冷氣質，部分觀眾評為「耐看型」，也貼合角色性格冷靜的特質。但也有人對姚安娜的瀏海有意見，認為古裝配現代瀏海「像穿越」。

然而比造型更讓人關注的是姚安娜的演技，被稱為「華為小公主」的她，自2024年演出「獵冰」後，每個表演細節都被放大檢視，當時她飾演的警員小趙被批評「持槍鏡頭生硬」、「演技青澀」。姚安娜面對網友的批評，僅回應「接受善意的批評與建議，尊重所有的喜歡與不喜歡，來日方長」。

從「獵冰」到「唐宮奇案」，姚安娜逐漸進行蛻變，她更專注在自己演出的每一個角色。在「去有風的地方」中飾演小護士，在「老舅」中飾演美容院院長馮娟，她從小角色演起，用一個個多元角色證明深耕表演的決心。為演好「唐宮奇案」中的醫官角色，她前期做了諸多準備，從宮中不同場合的禮儀，到走路姿勢都逐一用心打磨，還曾扎根醫院實習，手寫筆記。

在「唐宮奇案」拍攝期間，姚安娜更是能一天完成十幾頁台詞的高強度任務，合作演員白鹿等人也對其敬業態度讚不絕口。劇組工作人員透露她全程無明星架子，吃盒飯趕工、進組為全員送上200箱蘋果，低調踏實的作風收獲劇組內外好感。

有網友拿其他二代藝人與姚安娜作對比，認為她用實際行動重新定義了「富二代藝人」——不是靠標籤，而是靠作品說話。

據了解，張藝謀導演因欣賞姚安娜的敬業態度，邀請她參演電影「驚蟄無聲」，客串一個急診科醫生角色。2025微博之夜的紅毯上，姚安娜選擇了一套簡約大氣的禮服，和張藝謀等劇組主創一起走紅毯亮相的時候，她甘願站在最角落的位置，不爭搶C位，也讓網友對她的評價開始反轉。

姚安娜在「唐宮奇案」中挑戰古裝扮相。(取材自微博)
姚安娜在「唐宮奇案」中挑戰古裝扮相。(取材自微博)

世報陪您半世紀

姚安娜 華為 白鹿

上一則

立威廉抗癌過生死關 「想看女兒長大」讓他撐過低潮

下一則

戀情實錘？ 娜然、霍啟山遊義大利被拍 疑見過霍家大家長

延伸閱讀

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
全家像穿越了 愈來愈多中國人「博物館裡過大年」

全家像穿越了 愈來愈多中國人「博物館裡過大年」
張藝謀執導中國首部國安題材電影 網友罵：無誠意大爛片

張藝謀執導中國首部國安題材電影 網友罵：無誠意大爛片
「御姐」楊冪vs.「甜妹」趙麗穎 網對比：像差了一個輩分

「御姐」楊冪vs.「甜妹」趙麗穎 網對比：像差了一個輩分

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕