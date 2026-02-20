姚安娜頂著瀏海演古裝劇 造型被指很違和、像穿越

姚安娜在「唐宮奇案」中挑戰古裝扮相。(取材自微博)

熱播中的古裝懸疑劇「唐宮奇案」近日上線新角色，是由「華為 小公主」姚安娜 飾演的天才女醫工裴愈，由於這是姚安娜首度挑戰古裝造型，從定妝釋出到正片播出都是輿論焦點。不少觀眾評論「初看清新、細品耐看」，還說古裝比時裝更能凸顯姚安娜的高級感，但也有人覺得她的瀏海和唐裝搭配起來「很違和」、「像穿越」。

綜合媒體報導，姚安娜在「唐宮奇案」中飾演天才女醫工裴愈，造型跳脫古裝劇常見的華麗堆砌，以素雅唐風為核心，高髮髻搭配素色圓領袍，以淡妝勾勒出清冷氣質，部分觀眾評為「耐看型」，也貼合角色性格冷靜的特質。但也有人對姚安娜的瀏海有意見，認為古裝配現代瀏海「像穿越」。

然而比造型更讓人關注的是姚安娜的演技，被稱為「華為小公主」的她，自2024年演出「獵冰」後，每個表演細節都被放大檢視，當時她飾演的警員小趙被批評「持槍鏡頭生硬」、「演技青澀」。姚安娜面對網友的批評，僅回應「接受善意的批評與建議，尊重所有的喜歡與不喜歡，來日方長」。

從「獵冰」到「唐宮奇案」，姚安娜逐漸進行蛻變，她更專注在自己演出的每一個角色。在「去有風的地方」中飾演小護士，在「老舅」中飾演美容院院長馮娟，她從小角色演起，用一個個多元角色證明深耕表演的決心。為演好「唐宮奇案」中的醫官角色，她前期做了諸多準備，從宮中不同場合的禮儀，到走路姿勢都逐一用心打磨，還曾扎根醫院實習，手寫筆記。

在「唐宮奇案」拍攝期間，姚安娜更是能一天完成十幾頁台詞的高強度任務，合作演員白鹿 等人也對其敬業態度讚不絕口。劇組工作人員透露她全程無明星架子，吃盒飯趕工、進組為全員送上200箱蘋果，低調踏實的作風收獲劇組內外好感。

有網友拿其他二代藝人與姚安娜作對比，認為她用實際行動重新定義了「富二代藝人」——不是靠標籤，而是靠作品說話。