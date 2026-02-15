陸毅、鮑蕾家庭聚餐 2個女兒被讚「星二代顏值天花板」

陸毅和鮑蕾發布家庭聚餐視頻。（取材自微博）

大陸男星陸毅和鮑蕾夫妻經常帶著兩個女兒結伴出遊度假、品嘗美食，一家四口看來幸福滿分的生活，一向是網友們關注的焦點。近日夫妻倆又更新了內容，在一次家庭聚餐中，4人共同舉杯迎接新年到來，臉上洋溢著溫馨的笑容。網友們則紛紛關注視頻中一對女兒貝兒和小葉子的近況，評論區直接被「貝兒長到1米72了？！」刷爆，網友們留言稱兩人完全遺傳了父母的優良基因，星二代顏值天花板實錘無誤。

據網易報導，在陸毅和鮑蕾更新的家庭聚餐視頻中，17歲大女兒貝兒（陸雨萱）站在爸媽中間，大長腿比鮑蕾還搶鏡，皮膚白到發光，笑起來眼睛彎彎的，桌上幾道家常菜，讓人感受到這家人每次更新日常都沒明星架子的風格。鮑蕾穿了件米白色針織衫，貝兒搭的是淺藍色衛衣配牛仔褲，14歲小女兒小葉子（陸晨曦）身高接近165cm，穿了粉色裙子，都顯少女感，看不出來一點嬌氣。

一家四口湊在餐桌前舉著果汁杯碰新年，倆女兒挨著坐，小葉子還偷偷往貝兒碗裡夾菜。不少網友直呼「那氛圍暖到我了」之餘，討論焦點幾乎都在兩個女兒的顏值和才藝。

陸毅和鮑蕾的一雙女兒成為網友點讚是「星二代顏值天花板」。（取材自微博）

網友說，兩個女兒都遺傳了父母的長腿基因，外形出眾，氣質溫婉，頻頻稱讚「顏值天花板」、「複製黏貼式顏值」，全家四口常因相似五官與長腿也被調侃「共用一張臉」。貝兒身高接近175cm，已超過母親鮑蕾（168cm），肩線接近父親陸毅（182cm），熱愛音樂，常分享自彈自唱視頻，嗓音空靈；小葉子擅長繪畫與手工，生日時為父親手繪全家福，作品充滿童趣。

有網友稱，陸毅夫婦強調「不奢求女兒大富大貴，只願她們學會快樂的能力」，拒絕模特公司天價簽約邀約，堅持學業優先，並尊重孩子選擇的教育方式，為女兒營造了健康溫暖的成長環境，紛紛稱「不得不說，陸毅和鮑蕾也太會養了吧」，「星二代顏值天花板實錘」，「遺傳了父母的好基因」，「從小被寵到大，小公主一樣」。