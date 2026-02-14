陪伴小朋友42年 「鞠萍姐姐」宣布今年將退休

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心。(取材自九派新聞)
近日，知名主持人「鞠萍姐姐」在節目「爸媽設計家」中公布，5月31日是她最後一個工作日，並強調兒童節是她退休生活的起點，「42年的陪伴，我非常榮幸」。

羊城晚報報導，40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心，伴隨幾代少年兒童成長，先後榮獲主持人「開拓獎」、三屆「金話筒獎」，六次被評為總台（央視）十佳主持人。近日鞠萍姐姐在節目中公布，2026年5月31日是她最後一個工作日，並強調兒童節是她退休生活的起點，「非常榮幸，42年來陪伴70、80、90、00後長大」。

鞠萍1966年1月25日出生於北京市，祖籍山東省威海市榮成市，畢業於北京幼兒師範學校，是知名女主持人、製片人、編導、配音演員，中華全國婦女聯合會第13屆常務委員。2024年7月擔任全國婦聯家庭和兒童工作部兼職副部長。

2022年「新大頭兒子小頭爸爸5」首映現場，為「圍裙媽媽」配音的鞠萍遇見了很多自己曾經的「小觀眾」，他們有些早已為人父母，卻依然親切地稱呼她為「鞠萍姐姐」，一股腦地向她分享那些與「七巧板」「大風車」有關的兒時故事。

據報導，主持生涯超過30年，鞠萍感嘆自己「從一個小姐姐變成一個小老師，到如今應該已是奶奶的年齡」，但無論聲音、語態，還是幾乎從未變換過的發型，她始終保持著大家記憶中鞠萍姐姐的本色，守護著幾代小朋友的美好童心。

有人好奇這樣長時間堅持做一件事，是否讓人感到壓力或倦怠？鞠萍姐姐說，「不瞞您說，沒有壓力」，她認定要有一種奉獻和捨棄的精神，而所有付出，也讓她在時光走過的這麼多年當中，始終不斷收獲著一批又一批小朋友的認可與喜愛，「這份愛心、童心、耐心，就是我做這個職業的一生中最寶貴的東西」。

40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心。(視頻截圖)
