「羅雲熙、陳瑤同返四川老家」被拍 兩人回應大不同

娛樂新聞組／綜合報導
羅雲熙。（取材自津雲新聞）
羅雲熙。（取材自津雲新聞）

中國娛樂圈又爆大瓜。網傳頂流男星羅雲熙與女星陳瑤疑似因戲生情，兩人被拍到2月初同返四川老家，身穿同款服飾互動親密，引發戀情猜測，相關話題「羅雲熙陳瑤戀情」因此登上熱搜。不過，2月8日，羅雲熙工作室關聯帳號「信熙已送達」通過超話發布聲明，否認戀情。陳瑤工作室尚未公開回應。

據津雲新聞、網易報導，近日，有網友爆料稱羅雲熙與陳瑤談戀愛了，並扒出多個細節被扒出，其中包括：兩人有同款手機殼、微信頭像、衣服；羅雲熙曾經探班陳瑤，還和女方閨密聚餐；在宣傳劇的時候，羅雲熙曾自己爆料，陳瑤會在過年的時候給他送去年夜飯；陳瑤自費去羅雲熙演唱會應援，羅雲熙也會主動互動，還說下次會邀請她去做自己的嘉賓；羅雲熙說要給陳瑤做飯；還有疑似羅雲熙帶陳瑤回老家小區的照片。

羅雲熙演唱會，陳瑤自費去應援。而羅雲熙也會主動互動，還說下次會邀請她去做自己的嘉...
羅雲熙演唱會，陳瑤自費去應援。而羅雲熙也會主動互動，還說下次會邀請她去做自己的嘉賓。（網頁截圖）

網傳兩人如果不合作時，陳瑤也會去探班羅雲熙，同樣羅雲熙也會去探陳瑤的班，請陳瑤的劇組成員吃東西，感情不是一般的好。兩人之前的共同好友也都認識對方，會帶對方一起參加聚餐。兩人宣傳劇的時候親密互動，羅雲熙會擁抱陳瑤教她倒茶，會幫她裝小紙條，每一個細節看起來都親密無比，甜到爆炸。

兩人是拍「水龍吟」相識，合作過三部劇，三搭光是宣傳劇就已經有不少互動。據傳羅雲熙說和陳瑤非常熟，默契度也是比其他合作的藝人更要高。

羅雲熙和陳瑤被曝戀情後，羅雲熙的粉絲出來闢謠，說陳瑤有自己的圈外男友，而且兩人感情很好。是為了宣傳劇搞熱度，才被誤傳是戀情。目前羅雲熙方已經發聲明否認戀情。

羅雲熙，1988年7月28日出生於四川省成都市，男歌手、演員。 2014年6月21日，參演電視劇「何以笙簫默」飾演大學時代何以琛。2018年8月2日，主演的唯美古裝神話愛情劇「香蜜沉沉燼如霜」在江蘇衛視幸福劇場播出。同年，參演「白髮王妃」，飾演西啟國皇帝容齊。

陳瑤，1994年10月31日出生於四川省攀枝花市，畢業於北京電影學院，女演員。主演民國玄幻網絡劇「無心法師」，憑岳綺羅一角嶄露頭角，並獲得了「金骨朵獎」網路劇最佳女配角獎。

陳瑤。（取材自津雲新聞）
陳瑤。（取材自津雲新聞）

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

