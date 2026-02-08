耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔

耿大勇(左)曾與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」。(取材自微博)

與劉曉慶 在短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」中搭檔的耿大勇，近日上了喜劇綜藝「主咖和Ta的朋友們」。這位從國企鍋爐工轉型的草根演員，大談在38歲那年毅然放棄「鐵飯碗」奔赴橫店追逐演藝夢想的故事。

新京報報導，耿大勇笑稱，年少時在同學錄上寫下「成為影視歌三棲明星」夢想，人到中年從頭再來闖蕩演藝圈更懂得腳踏實地，「成名成腕兒這些完全不想了。最重要的就是做好本職工作，演好每一場戲」。

耿大勇2001年參加了深圳廣電舉辦的「青春之星」主持人選拔賽，同屆冠軍是後來成為演員的于曉光。比賽結束後，他一邊主持一邊拍戲，但工作不穩定。在父母的勸說下，他回到安徽老家，進入一家國企工作，一幹就是十幾年。

直到38歲那年，他做出了改變一生的決定，離開國企，前往橫店做一名「橫漂」。

在橫店拍的第一場戲是「大宋宮詞」，他扮演一名宋朝士兵，只是沒有台詞的群演。直到他逐步積累了經驗、得到了認可，2020年和2021年連續兩年獲得「橫店演員工會優秀演員」稱號。

報導說，與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」時，耿大勇的第一反應是不可置信。

該劇殺青後，劉曉慶送了自傳「人生不怕從頭再來」給耿大勇。他連夜看完，對於「人生不怕從頭再來」這句話，也有了更深的理解。

耿大勇在採訪中反覆強調，「我就是一個普普通通的、很努力但又非常幸運的草根演員」。而這份普通中的堅持，恰恰是最不普通的英雄主義。

他還表示，取得今天的成績已經很滿意了，這句話既是對現場觀眾的回應，也是對他自己這些年「從頭再來」旅程的總結。