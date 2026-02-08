我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
耿大勇(左)曾與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」。(取材自微博)
耿大勇(左)曾與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」。(取材自微博)

劉曉慶在短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」中搭檔的耿大勇，近日上了喜劇綜藝「主咖和Ta的朋友們」。這位從國企鍋爐工轉型的草根演員，大談在38歲那年毅然放棄「鐵飯碗」奔赴橫店追逐演藝夢想的故事。

新京報報導，耿大勇笑稱，年少時在同學錄上寫下「成為影視歌三棲明星」夢想，人到中年從頭再來闖蕩演藝圈更懂得腳踏實地，「成名成腕兒這些完全不想了。最重要的就是做好本職工作，演好每一場戲」。

耿大勇2001年參加了深圳廣電舉辦的「青春之星」主持人選拔賽，同屆冠軍是後來成為演員的于曉光。比賽結束後，他一邊主持一邊拍戲，但工作不穩定。在父母的勸說下，他回到安徽老家，進入一家國企工作，一幹就是十幾年。

直到38歲那年，他做出了改變一生的決定，離開國企，前往橫店做一名「橫漂」。

在橫店拍的第一場戲是「大宋宮詞」，他扮演一名宋朝士兵，只是沒有台詞的群演。直到他逐步積累了經驗、得到了認可，2020年和2021年連續兩年獲得「橫店演員工會優秀演員」稱號。

報導說，與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」時，耿大勇的第一反應是不可置信。

該劇殺青後，劉曉慶送了自傳「人生不怕從頭再來」給耿大勇。他連夜看完，對於「人生不怕從頭再來」這句話，也有了更深的理解。

耿大勇在採訪中反覆強調，「我就是一個普普通通的、很努力但又非常幸運的草根演員」。而這份普通中的堅持，恰恰是最不普通的英雄主義。

他還表示，取得今天的成績已經很滿意了，這句話既是對現場觀眾的回應，也是對他自己這些年「從頭再來」旅程的總結。

劉曉慶

上一則

葛倫鮑威爾黑化 為280億遺產殺7名繼承人

下一則

魏如萱5度攻蛋 兒子來了男友沒到

延伸閱讀

從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星

從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星
整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」

整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」
「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇

「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇
75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」

75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能