把自己變泥巴…演活邪氣霸總「裴軫」 代旭擄粉破百萬

娛樂新聞組／綜合報導
代旭演活了深情又帶著一絲邪氣的「裴軫」。(取材自微博)
代旭演活了深情又帶著一絲邪氣的「裴軫」。(取材自微博)

在電視劇「軋戲」中演活了深情又帶著一絲邪氣的「裴軫」後，演員代旭的社交平台粉絲量在半個月內突破百萬。面對「爆火」，代旭坦言，「我原來沒想過這個，就覺得拍戲就拍吧，專心做一件事，自己開心就好。」

新京報報導，這已經不是代旭第一次憑藉戲分不多卻形象鮮活的配角贏得廣泛關注，從「無證之罪」的「郭羽」，到「夢華錄」的「池衙內」，再到這次「軋戲」中的「裴總」，他總能在有限的篇幅裡，用細膩的「眼技」和精心設計的小動作，讓人物瞬間立住，甚至成為「名場面」製造機。

裴軫的戲分並不是很多，作為劇中的「反派角色」，他僅憑幾次短暫出場便贏得觀眾的廣泛喜愛，談及秘訣，代旭將其概括為，「打碎自己，變成泥巴，徹底把自己交給導演」。

在代旭的理解中，「裴總」並非簡單的霸道總裁，而是一個被原生家庭傷害、內心充滿恐懼與孤獨的「小苦瓜」。他將與父親的對手戲形容為「被接見」，如同臣子面見君王，充滿壓抑與恐懼。拍攝第一場父子戲前，他設計了一個停住、深深吐出一口氣的細節，才敢走上前和父親說話。

直到後期配音時，代旭才第一次完整看到自己的表演，有些片段讓他自己都看得臉紅發笑，「感覺當時跟瘋了一樣」。

出道多年，演過不少令人印象深刻的配角，代旭對表演的理解也在不斷深化。他記得一位導演早年對他說的話，「人的內心像一顆鑽石，有很多個切面，」他說，年輕時的表演或許有未經雕琢的純粹，但隨著年歲增長，閱歷讓演員能挖掘出內心更豐富的層次。

對於未來，他希望能嘗試更複雜的角色，甚至提到了想演弘一法師李叔同，「越複雜越想了解，越想搞明白」。不拍戲時，他喜歡「宅著」或「獨處」，在安靜中與自己對話，想明白一些事，再帶著更清明的視角回望世界。

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

