我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

陳凱琳轉型「辣媽」 大方露溝拍廣告

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳凱琳近日拍攝內衣廣告，大秀完美身材。(取材自Instagram)
陳凱琳近日拍攝內衣廣告，大秀完美身材。(取材自Instagram)

TVB前花旦陳凱琳2018年與視帝鄭嘉穎結婚後，漸漸淡出演藝圈，專心在家照顧三個孩子。雖然沒有拍戲，但她成功轉型為博主，接了不少品牌代言。近日，她拍攝一組內衣廣告，展現完美身材。其實，陳凱琳坦言曾因擔心外界評價，一度害怕露肉。

陳凱琳近日在社交平台分享拍攝性感內衣廣告花絮，從畫面中可見，她身穿白色透視睡衣躺在水中央的床上，姿態唯美性感，她還配文，「有點緊張有點興奮，即將開啟一個史詩級、有點性感的項目」。

據悉，這組造型突破了她以往的尺度，引發大眾對「母親身分與自我表達邊界」的討論。不過，支持者認為她打破了母親必須保守的刻板印象，大讚她「宛如仙女下凡」。

其實，陳凱琳離巢TVB後，轉型為全職KOL，以「辣媽」形象、家庭生活內容及專業製作團隊，吸引大量母嬰、時尚、旅遊等品牌合作，年營業額傳聞高達千萬港元。

據2025年第二季Instagram廣告銷售額排名，陳凱琳力壓張敬軒、鄭秀文等藝人，登上榜首。她常與丈夫鄭嘉穎及三名子女共同出鏡，打造溫馨家庭人設，增強廣告說服力。

上一則

戲說從頭／陳飛宇、孫千「先婚後愛」 1分鐘抱5次

下一則

「尚公主」才殺青 孟子義、李昀銳傳將「四搭」 網：公費戀愛

延伸閱讀

鄭嘉穎愛妻拍「大尺度」內衣廣告…陳凱琳登「最吸金KOL」

鄭嘉穎愛妻拍「大尺度」內衣廣告…陳凱琳登「最吸金KOL」
特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X
觀影說劇／鄭家穎新片查貪汙 與好友黃宗澤反目成仇

觀影說劇／鄭家穎新片查貪汙 與好友黃宗澤反目成仇
特斯拉精簡車款 轉型AI機器人領域

特斯拉精簡車款 轉型AI機器人領域

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走