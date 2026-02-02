易烊千璽主演「驚蟄無聲」進軍英國 與中國同檔期賀歲上映

楊冪在「驚蟄無聲」中的造型引爆討論。(摘自豆瓣電影)

由張藝謀執導，易烊千璽、朱一龍、楊冪 合演的中國賀歲電影「驚蟄無聲」，將賣往英國與愛爾蘭地區，並與中國同一時間於農曆新年春節 檔期上映。

取得發行權的「Trinity CineAsia」董事總經理Cedric Behrel表示，「我們非常興奮能將張藝謀的「驚蟄無聲」帶給英國與愛爾蘭觀眾，這也是我們首次發行這位傳奇導演的作品。」

他進一步指出，作為所謂「第五代導演」的領軍人物，張藝謀讓無數影迷首次接觸並認識中國電影，他本人亦不例外；Cedric Behrel坦言，自己童年時被「大紅燈籠高高掛」與「菊豆」深深吸引，這些作品不僅形塑了他的美學感受，也影響了「Trinity CineAsia」投入中國電影市場的方向。

他預期，這部電影「對英國觀眾與約翰勒卡雷（John le Carré）小說的粉絲而言，將會有熟悉感，但同時又是過去在英國從未見過的中國電影類型。」Trinity CineAsia近年來專注於在英國市場發行亞洲影片。近期發行的電影包括畢贛「狂野時代」、動畫大片「哪吒之魔童降世」以及成龍 主演的「捕風追影」。