舒淇狂戀張學友30年 曝昔日追星幸福照

舒淇（左）22歲時追星張學友（右），開心依偎拍照。（取材自臉書）

歌神張學友「60+」世界演唱會年多來全球跑透透，近日在香港 畫下句點，打趣稱自己成為失業人士。而這場神級演唱會落幕後，除了歌神本人頗有感觸，在串場影片中跨刀力挺的女神舒淇 ，也在社群上抒發27年前追星張學友的往事，曝光了當時依偎在偶像身上的照片。

舒淇在臉書發文說，不知道網路上是否還找得到她第一次見到張學友時「又土又害羞的模樣」，並感性寫道：「就這麼算一算我也做了30多年的粉絲了。」她坦言自己也曾是瘋狂歌迷，回憶年少時被「吻別」的心痛、「情書」的心動深深吸引，「瘋迷到睡著時也能在夢裡與他相遇相識然後相戀，一起談了三天戀愛～！！夢裡啦！夢裡啦！！」醒來後幸福感圍繞好幾天。

她回憶1997年剛到香港發展，當年經紀人神祕安排驚喜，在她生日當天帶她去紅磡體育館觀賞張學友主演的音樂劇「雪狼湖」。那是她人生第一次踏進紅館，看見偶像在舞台上唱演，讓她感動不已。

令她難忘的是，演出結束後竟被帶往後台與偶像見面，舒淇形容當下震驚到恍惚。張學友得知當天是她生日，特地送上玫瑰花與蘋果祝福，事後看到合照還消遣自己當年造型青澀，「那是我跟偶像第一張最可愛的人生印記」。

沒想到多年後，張學友主動邀請她拍攝演唱會影片，劇情竟與她年少時的夢境巧妙呼應。她透露，當自己穿著婚紗、耳邊響起「你的名字我的姓氏」，看著張學友西裝筆挺站在對面伸出手時，內心幾乎暈眩。

時隔多年再度接到張學友邀約拍攝MV，舒淇偷偷興奮不已。提及偶像歷經兩年七個多月、共324場演唱會的驚人成績，仍保持最佳狀態，甚至能劈一字馬，她笑說：「偶像都這麼努力，我也只能跟隨他的腳步繼續努力。」