我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市擴大「帶薪安全病假法案」22日生效 增32小時無薪安全假與病假

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉曉慶反擊要周揚青加強鍛煉，「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。（視頻截圖）
劉曉慶反擊要周揚青加強鍛煉，「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。（視頻截圖）

網紅周揚青和75歲影后劉曉慶近日在綜藝中談及「整容VS運動」話題時，兩人從互相調侃到隔空互懟，金句頻出，相關話題衝上微博熱搜，讓全網看得目瞪口呆。周揚青疑「內涵」劉曉慶，調侃「整過容你以為別人看不出來呀？」，劉曉慶不甘示弱凌厲反擊，要周揚青加強鍛煉，「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。兩人的粉絲也在網上展開「護主大作戰」，有網友緩頰：「都是段子，別當真了」。

事發在綜藝「主咖和Ta的朋友們」近日的錄製現場，周揚青在稱讚劉曉慶狀態年輕後，突然將話題轉向自己，坦承「我是整容，這事10年前就承認了」，隨即拋出反問句：「整過容你以為別人看不出來呀？不打針咋整，靠打羽毛球嗎？」，被部分網友解讀疑在調侃當時節目中就站在她對面、以「凍齡」著稱的劉曉慶，頓時全網炸鍋。

周揚青疑「內涵」劉曉慶，調侃「整過容你以為別人看不出來呀？」。（視頻截圖）
周揚青疑「內涵」劉曉慶，調侃「整過容你以為別人看不出來呀？」。（視頻截圖）

影壇前輩劉曉慶當然不是省油的燈，她迅速且凌厲的反擊，首先正面捍衛自身理念：「打羽毛球就是比整容管用，我反對詆毀體育運動」；接著一記被視為「精準扎心」的補刀揮出：「一定要加強鍛煉，不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。劉曉慶最後這句，被稱矛頭直指周揚青廣為人知的9年戀情出軌風波，藉情感舊事反將周揚青一軍，觀眾席一片譁然。

兩人的犀利互懟隨即上了熱搜，相關話題評論區裡維護劉曉慶、周揚青的粉絲各護其主。有網友肯定周揚青前半段自我坦白，延續了她一貫的「敢做敢認」形象，契合當下年輕群體主張的「醫美自由」觀念，「上鏡有需求，大大方方承認沒啥」。但後半段「打羽毛球」的類比，則被視作對劉曉慶長期推崇的運動保養理念的微妙貶損，批評聲隨之湧來，指責其公開內涵前輩失禮、毫無修養。

輿論場隨之分裂。對劉曉慶，多數聲音認同其維護運動價值的立場，「打羽毛球比整容管用」的反駁被認為有力而正面。但「渣男論」則被部分網友視為「反擊過度」、揭人情感傷疤，似偏離了初衷。

就在評論區裡為劉曉慶、周揚青誰對誰錯爭論不休的時候，有不少網友也出來留言緩頰：「這種節目就是只能靠提升冒犯尺度引流，都是段子，別人寫的」，「哈哈哈人家要的就是這個效果，都是劇本罷了，網友還較真」，「大家別太當真，這就是一個互懟的節目，都是提前寫好稿子的」，「她們一直盯著題詞器，都是劇本，都是劇本啦」。

劉曉慶 周揚青 微博

上一則

索吻對象曝光了 五月天阿信挑戰魔咒 罕吐真心告白

下一則

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

延伸閱讀

75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」

75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」
「住在熱搜裡的女人」 75歲劉曉慶再扮武則天 親自回應謠言

「住在熱搜裡的女人」 75歲劉曉慶再扮武則天 親自回應謠言
劉曉慶5扮武則天 合作32年前化妝師 配文「必是王炸」

劉曉慶5扮武則天 合作32年前化妝師 配文「必是王炸」
五度扮演武則天…劉曉慶曬劇照 稱合作32年前化妝師「必是王炸」

五度扮演武則天…劉曉慶曬劇照 稱合作32年前化妝師「必是王炸」

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33

超人氣

更多 >
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」