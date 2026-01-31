金晨車禍毁容動手術 五官變超立體 15年美顏4階段進化

我的頻道

記者陳穎／即時報導
金晨的外型在15年間有明顯的變化。（取材自微博）
中國女星金晨近日坦承，去年3月發生的一起交通事故，實際上是由她本人駕車。事發當下因臉部受傷嚴重，她第一時間趕往醫院接受手術治療，將現場後續事宜交由助理處理，未料助理因情緒慌亂，向交警表示自己是駕駛者，相關說法因此引發爭議。

金晨事後也針對外界質疑作出說明，並曝光當天臉部流血的照片作為佐證。由於她近年公開露面時，曾多次被網友討論「鼻型似乎又有變化」，如今回顧車禍時間點，不少人推測，當時的臉部撞擊可能導致鼻部受傷，進而必須接受醫療處理，才造成外觀上的改變。

隨著事件曝光，網友也重新整理金晨出道以來的顏值變化歷程。35歲的金晨畢業於北京舞蹈學院民族舞蹈系，以舞姿輕盈、身段柔軟著稱。自2011年出道至今15年間，她的外型確實歷經明顯轉變。早年多以瀏海造型示人，鼻型較為平順、下巴線條圓潤，整體氣質偏向清新親和；近年則五官輪廓更加立體，鼻梁視覺高度提升、下巴線條也更為修長。

部分粉絲認為，這樣的變化與年齡增長、臉部嬰兒肥消退有關，但也不乏網友質疑是否存在後天醫美調整。甚至有人指出，因鼻部線條略顯不對稱，她近期拍照時常微微側頭，成為討論焦點之一。

此次「車禍頂包」風波，意外再度將金晨的外貌變化推上輿論檯面。不過整體來看，她的危機處理被部分網友認為相對冷靜得宜，對演藝工作影響有限。據了解，她目前仍有多部尚未播出的戲劇與電影作品，並持續參與人氣綜藝節目「現在就出發」，後續發展仍備受關注。

