我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市極端低溫致死人數升至13人 市府加強遊民外展

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

71歲成龍震撼曝罹患過動症 揭露ADHD真實人生「功夫巨星也是人」

記者陳穎／即時報導
成龍是世界知名的武打明星。(美聯社)
成龍是世界知名的武打明星。(美聯社)

71歲影帝成龍近日正式開通個人社群帳號，並上傳首支影片與粉絲互動。影片風格一貫親民生活化，他分享自己的日常點滴，包括旅行、健身、照顧花草，以及陪伴寵物狗玩耍，展現私下輕鬆的一面。成龍也笑說，很多事情對他來說仍是「新手」，但樂於嘗試、持續學習。

影片中，成龍更罕見公開自身狀況，首度坦承自己患有ADHD（注意力不足過動症，Attention Deficit Hyperactivity Disorder）。他以幽默語氣自嘲：「怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？」一句話立刻引發粉絲熱烈回應，不少人留言表示心疼、理解與支持。

ADHD是一種神經發育障礙，常見症狀包括注意力不集中、衝動行為及活動量過高，俗稱「過動症」。成龍選擇公開分享自身經驗，也讓外界看到，即使是縱橫影壇多年的國際巨星，同樣可能面對心理與生活層面的挑戰。

不少粉絲認為，成龍的坦率發聲具有正面意義，不僅拉近與大眾的距離，也有助於提升社會對ADHD的理解與關注，直呼：「原來功夫巨星也有和我們一樣的煩惱。」

成龍 寵物

上一則

頑童唱一半 瘦子無預警懺悔吐心聲 暴走內幕曝光

下一則

趙露思衝頂流一姐寶座 巴黎高訂72小時直送 解鎖「全球首穿」成就

延伸閱讀

成龍穿這款大衣亮相米蘭時裝周 像隔壁大叔誤入秀場？

成龍穿這款大衣亮相米蘭時裝周 像隔壁大叔誤入秀場？
「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」
成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症
斷聯26年破冰？傳成龍出手金援拾荒女兒吳卓林

斷聯26年破冰？傳成龍出手金援拾荒女兒吳卓林

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法