71歲成龍震撼曝罹患過動症 揭露ADHD真實人生「功夫巨星也是人」

成龍是世界知名的武打明星。(美聯社)

71歲影帝成龍 近日正式開通個人社群帳號，並上傳首支影片與粉絲互動。影片風格一貫親民生活化，他分享自己的日常點滴，包括旅行、健身、照顧花草，以及陪伴寵物 狗玩耍，展現私下輕鬆的一面。成龍也笑說，很多事情對他來說仍是「新手」，但樂於嘗試、持續學習。

影片中，成龍更罕見公開自身狀況，首度坦承自己患有ADHD（注意力不足過動症，Attention Deficit Hyperactivity Disorder）。他以幽默語氣自嘲：「怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？」一句話立刻引發粉絲熱烈回應，不少人留言表示心疼、理解與支持。

ADHD是一種神經發育障礙，常見症狀包括注意力不集中、衝動行為及活動量過高，俗稱「過動症」。成龍選擇公開分享自身經驗，也讓外界看到，即使是縱橫影壇多年的國際巨星，同樣可能面對心理與生活層面的挑戰。

不少粉絲認為，成龍的坦率發聲具有正面意義，不僅拉近與大眾的距離，也有助於提升社會對ADHD的理解與關注，直呼：「原來功夫巨星也有和我們一樣的煩惱。」