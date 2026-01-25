75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」

我的頻道

記者趙大智／綜合報導
劉曉慶五度扮武則天。(取材自微博)
劉曉慶五度扮武則天。(取材自微博)

75歲大陸女星劉曉慶演了第五次武則天，近期上騰訊節目「主咖和Ta的朋友」，大方直面網路謠言，像是談了八次戀愛、相差53歲的緋聞等等，她一條條撕下各種謠言，霸氣直言「基本上都不認同」，還自嘲自己一直住在熱搜裡，「人都說我買了別墅，那是我的家」。

劉曉慶再扮武則天，雖不意外，也令人嘖嘖稱奇。她跟「換頭級」化妝師毛戈平時隔32年再合作，在微短劇「武則天傳奇」演出，多了份滄桑美感，她也發文：「32年後再次碰撞，必是王炸。」將粉絲拉回32年前。

劉曉慶1979年以「小花」、「婚禮」走紅，1980年代迎來事業巔峰，憑「芙蓉鎮」、「原野」、「春桃」創下連續3年奪百花影后紀錄，並以「垂簾聽政」、「火燒圓明園」中慈禧形象成為經典；她也是春晚首位女主持人。

90年代轉戰商界，一度成為億萬富姐；2002年因逃稅案入獄，2003年保釋後復出，主演電視劇「武則天」再創高收視。人生情感經歷多段婚姻與戀情，始終話題不斷，近年仍活躍於演藝圈，並多次捲入爭議與稅務調查，2025年最新舉報最終被官方認定無涉稅問題。劉曉慶的一生，集輝煌、跌宕與爭議於一身。

昔日武則天算是嬌嫩。(取材自微博)
昔日武則天算是嬌嫩。(取材自微博)
劉曉慶上節目直面謠言。(取材自微博)
劉曉慶上節目直面謠言。(取材自微博)

劉曉慶

