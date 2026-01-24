結婚46膝下無子 陳百祥曝主因：妻子拍戲重傷無法生育

陳百祥與黃杏秀膝下無子！但感情仍非常甜蜜。（取材自小紅書）

75歲香港 資深藝人陳百祥與妻子黃杏秀結婚46年卻始終膝下無子，他近日在節目中罕見談及背後原因，首度揭露愛妻年輕時因拍戲意外，導致終身失去生育能力，相關內容曝光後，引發不少網友心疼與感慨。

陳百祥表示，黃杏秀早年參與電視劇「十三妹」拍攝期間不慎受傷，礙於當時醫療資源有限，加上病情判斷失誤，錯失黃金治療時機，最終引發嚴重腹膜炎。為挽救生命，她接受了大型手術，腹腔內多個器官被迫切除，也因此無法再懷孕。

現年69歲的黃杏秀，過去曾在「天龍八部」中飾演「鍾靈」一角，同時演出「黃飛鴻」、「阮玲玉」等多部經典影視作品，婚後逐漸淡出演藝圈，將生活重心回歸家庭。多年來，她與陳百祥相互陪伴，低調經營婚姻。

談到妻子術後復原的那段時光，陳百祥透露，自己親自學煲湯替她補身，也會特地買妻子喜愛的甜點，希望在生活細節中給予支持與安慰，這份長期的照顧與付出，讓不少網友深受感動。

陳百祥曾演出「上海灘」、「唐伯虎點秋香」等多部影視作品，是香港影壇熟面孔。儘管夫妻倆未能擁有孩子，但攜手走過47年的歲月，感情依舊穩定深厚，彼此成為對方最堅實的依靠。