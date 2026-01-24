小范閒長大了…韓昊霖演電影「安德烈」、「驕陽似我」姜銳被看見

我的頻道

娛樂新聞組 ／即時報導
韓昊霖(右)在「驕陽似我」中化身「夢中情弟」。(取材自微博)
笑容純真、眼神卻藏著堅持的少年安德烈望向成年李默的那一刻，大銀幕前的觀眾清晰地意識到，「我和我的祖國」裡扶天線的小男孩冬冬、「慶餘年」裡機靈早慧的小范閒，已經長成了能擔當重磅角色的少年演員。新年伊始，16歲的韓昊霖用兩部風格迥異的作品開啟了屬於自己的演藝新階段。

新京報報導，韓昊霖近日在電影「我的朋友安德烈」中，飾演少年安德烈，用細膩表演詮釋了雙雪濤筆下的純粹靈魂；開年熱播劇「驕陽似我」中，他是嘴毒心軟、被網友稱為「夢中情弟」的姜銳，將少年人的天真和對親人的守護演繹得十分暖心。

從童星出道時的靈動，到如今能精準駕馭不同性格的少年角色，韓昊霖在鏡頭前的成長有目共睹。

演安德烈時，那純淨又執著的笑容令人過目難忘。韓昊霖說，這並非刻意設計，而是他心中安德烈該有的樣子。「我覺得他就應該是一直在笑著的。我希望他以一個特別接近於完美的、開心的狀態去面對自己的朋友。」然而，安德烈的內心並非只有陽光，片中兩場關鍵的落淚戲，見證了韓昊霖與角色的深度融合。

「驕陽似我」中，韓昊霖飾演的姜銳是一個「里程碑式的嘗試」。因為這是他步入青春期後，首次嘗試輕喜劇題材。「姜銳需要讓觀眾笑，還要讓觀眾笑完有一種暖意」。這對他提出了新的挑戰，「如何把握喜劇的『度』」。

在韓昊霖看來，姜銳的魅力在於嘴毒外殼下的溫暖內核。他認為這也是角色跟自己比較相像的地方，「我們都有對自己親人的保護欲，不太喜歡用比較肉麻的安慰方式，都喜歡用互懟的方式讓對方轉移注意力。」

16歲的韓昊霖現如今是高中生，需要平衡學業與表演。對此，他有著清醒的認識。「演戲對我來說是一種放松，表演也是積累，因為會遇到各式各樣的人，我能從他們身上學到一些東西。學習對我來說是一種思維的輸出」。

韓昊霖十分珍視實踐的價值。「我從小去演戲，什麽理論知識也沒有，是靠一點點實踐、一點點試錯走過來的」。生活中，他形容自己「比較內向，話比較少」，更傾向於把想法藏在心裡，與表演時「完全打開」的狀態形成反差。這種反差或許正是演員需要的某種特質。

從被媽媽帶入行，到主動選擇角色、思考表演的維度，韓昊霖的成長路徑清晰可見。表演於他而言，從「不用睡覺的好玩」，變成了激發激情與創作欲望的探索之旅。在真實生活與虛構故事之間，這位16歲的少年正在搭建屬於自己的橋梁，而橋的那一端，是無數個等待被看見、被理解的未知靈魂。

