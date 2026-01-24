我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

20集剪成13集…「暗戀者的救贖」揭露假面夫妻秘密

娛樂新聞組 ／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「暗戀者的救贖」由王珞丹(右起)、袁弘、黃宗澤主演。(取材自微博)
「暗戀者的救贖」由王珞丹(右起)、袁弘、黃宗澤主演。(取材自微博)

由林育賢執導，王珞丹、袁弘、黃宗澤主演的懸疑劇「暗戀者的救贖」日前開播。該劇將懸疑題材與夫妻情感結合，其中「假面夫妻」設定和密集反轉劇情引發熱議。

王珞丹飾演的俞笑嫁給暗戀對象朱鶴（黃宗澤飾演），卻發現婚姻是充滿算計的牢籠。劇中夫妻表面恩愛，私下各懷秘密，黃宗澤白天溫柔體貼，夜晚翻查妻子隱私；王珞丹看似順從，實則暗中蒐集丈夫罪證，二人被觀眾形容為「800個心眼子的博弈」。

揚子晚報報導，該劇原本拍攝了20集左右的素材，為適應當下觀眾對劇情密度的要求，最終剪輯為13集，通過精簡內容避免注水，讓劇情更加緊湊。據悉，相比同類劇集以對白收尾，該劇會在每集片尾用情緒化的弦樂表達人物狀態，並設定懸念鉤子，從而勾起觀眾對下一集的觀影興趣。

電影表達手法也在劇中得到應用。該劇導演林育賢曾執導「翻滾吧！男孩」、「翻滾吧！阿信」等高口碑電影作品。而他擅長運動鏡頭設計，在劇中對於犯罪現場的鏡頭設計提升了劇集質感與故事張力。

林育賢在該劇開機時曾表示，「暗戀者的救贖」不是一部傳統意義上的懸疑劇，懸疑只是外表，聚焦的還是人性。

據了解，該劇全程在成都及周邊的崇州等地拍攝。劇組在成都進行多處勘景，林育賢認為成都的場景豐富，是這座城市的特色，「既有老城區，也有新建築，新舊融合得非常好」。

上一則

貝克漢一家公開決裂 DJ還原婚禮「尷尬」母子共舞現場

延伸閱讀

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨
佘詩曼「新聞女王2」4度封后 破羅嘉良TVB史上紀錄

佘詩曼「新聞女王2」4度封后 破羅嘉良TVB史上紀錄
「新聞女王2」Man姐太強了 佘詩曼4封視后破紀錄

「新聞女王2」Man姐太強了 佘詩曼4封視后破紀錄
雙腿「嚴重開放性骨折」新療法有望免截肢

雙腿「嚴重開放性骨折」新療法有望免截肢

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星