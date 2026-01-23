我的頻道

美國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅放第一

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

「去有風的地方」有望拍第二季？ 網喊：非李現、劉亦菲不看

娛樂新聞組 ／即時報導
劉亦菲(左)、李現飾演的許紅豆、謝之遙，是全劇成功核心。(取材自微博)
近日，網上傳出電視劇「去有風的地方」正在籌備第二季，這個消息讓不少謝之遙、許紅豆的粉絲樂壞了。據悉，劇組傾向原班人馬回歸，所以積極詢問李現檔期，而拍攝地點依舊選在雲南。相關話題引發網友熱議，並登上熱搜。

2023年播出的「去有風的地方」，是一部田園治癒劇。劇中，劉亦菲飾演的「許紅豆」原是事業女強人，但在經歷好友癌逝後，決定放下一切出走散心，於是到了雲南生活，意外結識李現飾演的返鄉青年「謝之遙」，兩人擦出愛的火花。

「去有風的地方」當時播出後，獲得極大反響，豆瓣評分達8.8，播放量破16億。不少觀眾喜歡劇中營造的「慢下來也很好」氛圍，不論是有風小院的溫馨日常、男女主角緩慢細膩的愛情，都讓人產生強烈的共情。這部劇的美好在於「不疾不徐」，沒有時下電視劇的狗血，卻用一日三餐的日常治癒了無數人。

這部劇播出後，更帶動當地觀光，落實「一部劇帶或一座城」，雲南政府甚至特別發出正式感謝函給劇組。

「去有風的地方」正在籌備第二季的消息傳出後，7成以上觀眾堅持「非劉亦菲、李現不追」，認為兩人飾演的「許紅豆、謝之遙」化學反應是劇集成功核心，配角陣容方面也同樣被呼籲保留，尤其是飾演「阿奶」的吳彥姝就曾被網友喊話「拍第二季」。

吳彥姝飾演的「阿奶」讓人印象深刻。(取材自微博)
據網上消息，第二季將增添許多文化古蹟的部分，現今很流行的數位遊牧也會加入劇情。還有不少網友關注第一季遺留的「意難平」，包括夏夏與娜娜的情感走向、胡有魚追愛結局、謝曉春的事業新篇章等。

其實，劉亦菲自從2023年底拍完「玫瑰的故事」後，長達2年沒進組拍戲，不少網友希望能在「去有風的地方」第二季中看到她披婚紗，以及和謝之遙的婚後日常。

李現 劉亦菲

