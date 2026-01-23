我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪在「驚蟄無聲」中的造型引爆討論。（取材自豆瓣電影）
楊冪在「驚蟄無聲」中的造型引爆討論。（取材自豆瓣電影）

導演張藝謀新作「驚蟄無聲」官宣定檔2026年春節，並發布「有間諜」版定檔預告及「別洩密」版定檔海報，這是大陸首部聚焦當代國家安全題材的影片，其中，楊冪在劇中飾演的雙面特工「白帆」造型引爆討論，而她當天也以Prada全球代言人身分出席品牌活動，粉絲們一聲聲「媽冪好美」把她喊上熱搜，還帶動她穿的同款灰色西裝在3小時內被搶空。

張藝謀新作「驚蟄無聲」由國家安全部指導創作，易烊千璽、朱一龍、宋佳領銜主演，雷佳音、楊冪主演，張譯友情出演，劉詩詩、劉耀文特別出演。一同發布的定檔海報中，演員們於光影交織的城市森林中做出「噤聲」手勢，劇情是大陸最新戰機涉密信息不慎外洩，國安小組迅速行動抓捕間諜。

從2022年的「狙擊手」、2023年的「滿江紅」，到2024年的「第二十條」再到「驚蟄無聲」，這是張藝謀導演與觀眾在春節檔的第四次相聚。

另外，官宣定檔這天，楊冪一邊以Prada全球代言人身分、一身「高智冷颯」造型驚艷亮相上海活動，一邊靠「驚蟄無聲」特工劇照引爆身材熱議，連帶著「媽冪」新梗也刷屏全網。

在Prada新春活動中，楊冪穿的2026春夏系列灰色廓形西裝，冷冽氣場又添幾分知性質感，網友稱「像是從時裝劇裡走出來的女主角」。

另一個意外爆點是粉絲喊出的「媽冪」暱稱，活動生圖裡，楊冪的表情自帶強大氣場，粉絲調侃她是「生圖屆最嚴厲的母親」，「媽冪」這個梗一夜走紅，相關話題單日閱讀量直接破億。

楊冪為Prada全球代言人。（取材自微博）
楊冪為Prada全球代言人。（取材自微博）

楊冪 間諜 春節

上一則

74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧

下一則

奧斯卡入圍 李奧納多、甜茶再戰影帝 亞莉安娜爆冷成遺珠

延伸閱讀

「霸道女總」楊冪VS.「鄰家甜妹」趙麗穎 網：像差了一個輩分？

「霸道女總」楊冪VS.「鄰家甜妹」趙麗穎 網：像差了一個輩分？
楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼

楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼
烤鴨在前沒胃口？39歲楊冪吃飯「用看的」 粉絲心疼

烤鴨在前沒胃口？39歲楊冪吃飯「用看的」 粉絲心疼
「楊不修」…楊冪大學時期舊照曝光 頂著厚瀏海舊照軟萌靈動

「楊不修」…楊冪大學時期舊照曝光 頂著厚瀏海舊照軟萌靈動

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」