張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜

楊冪在「驚蟄無聲」中的造型引爆討論。（取材自豆瓣電影）

導演張藝謀新作「驚蟄無聲」官宣定檔2026年春節 ，並發布「有間諜 」版定檔預告及「別洩密」版定檔海報，這是大陸首部聚焦當代國家安全題材的影片，其中，楊冪 在劇中飾演的雙面特工「白帆」造型引爆討論，而她當天也以Prada全球代言人身分出席品牌活動，粉絲們一聲聲「媽冪好美」把她喊上熱搜，還帶動她穿的同款灰色西裝在3小時內被搶空。

張藝謀新作「驚蟄無聲」由國家安全部指導創作，易烊千璽、朱一龍、宋佳領銜主演，雷佳音、楊冪主演，張譯友情出演，劉詩詩、劉耀文特別出演。一同發布的定檔海報中，演員們於光影交織的城市森林中做出「噤聲」手勢，劇情是大陸最新戰機涉密信息不慎外洩，國安小組迅速行動抓捕間諜。

從2022年的「狙擊手」、2023年的「滿江紅」，到2024年的「第二十條」再到「驚蟄無聲」，這是張藝謀導演與觀眾在春節檔的第四次相聚。

另外，官宣定檔這天，楊冪一邊以Prada全球代言人身分、一身「高智冷颯」造型驚艷亮相上海活動，一邊靠「驚蟄無聲」特工劇照引爆身材熱議，連帶著「媽冪」新梗也刷屏全網。

在Prada新春活動中，楊冪穿的2026春夏系列灰色廓形西裝，冷冽氣場又添幾分知性質感，網友稱「像是從時裝劇裡走出來的女主角」。