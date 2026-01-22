我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

43年來首度內地開唱 盧冠廷開口全經典 致敬3歌手

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
盧冠廷入行43年來首度在內地舉辦大型個人演唱會。(取材自微博)
盧冠廷入行43年來首度在內地舉辦大型個人演唱會。(取材自微博)

75歲香港樂壇傳奇音樂人盧冠廷日前在廣州舉辦「My Music．My Life 一生所愛」演唱會，這不僅是盧冠廷入行43年來的首場內地大型個人演唱會，更是一部凝練人生故事的「有聲音樂自傳」，讓全場觀眾在經典旋律中，完成了一次跨越代際的情感共振。

揚子晚報報導，演唱會以一首「陪著你走」溫柔開篇，盧冠廷那浸透歲月質感的嗓音，瞬間將觀眾帶入他的音樂世界。當「憑著愛」、「最愛是誰」等時代金曲響起時，觸發全場觀眾自發大合唱，全場洋溢溫暖氛圍。

當「一生所愛」的前奏響起，全場情緒隨之沸騰。這首經典作品以全新編曲呈現，並融入盧冠廷的深情獨白。他回憶起2024年在仙女湖拍攝時的奇妙一幕，「當時天空出現了奇景，我們一直在放煙花，旁邊有一朵雲，不停地閃電，一和一應，天人合一。多謝上天送這份禮物給我」。

特別致敬環節上，盧冠廷唱響「海闊天空」、「光輝歲月」緬懷離世歌手黃家駒，並獻唱寫給張國榮的「你在何地」、陳百強的「長伴千世紀」，喚起港樂黃金時代的集體記憶。安可環節時，盧冠廷以「但願人長久」優美旋律再次牽動人心，為這個夜晚畫上深情句點。

據悉，盧冠廷與名門之女唐書琛相伴50餘載，合作創作超百首作品。從早期窮困時共寫「天鳥」、「陪著你走」，到近年新作「陪著我走」，唐書琛不僅為盧冠廷填詞，更是他的「靈魂支柱」。盧冠廷曾多次公開強調，「一生所愛第一是太太，第二是音樂」。

香港 張國榮

上一則

回鄉過年變成吉祥物 「雙囍」劉冠廷忙跟全村合照

下一則

母愛爆棚…郁方盼幫助失依兒童 要考寄養家庭證照

延伸閱讀

43年來首度在內地開唱…香港音樂人盧冠廷 一開口全是經典

43年來首度在內地開唱…香港音樂人盧冠廷 一開口全是經典
王鶴棣切割「舊愛」虞書欣…演唱會上與趙露思大跳貼身熱舞

王鶴棣切割「舊愛」虞書欣…演唱會上與趙露思大跳貼身熱舞
林正峰進軍內地 合作「北電校花」演短劇：成就解鎖

林正峰進軍內地 合作「北電校花」演短劇：成就解鎖
梁朝偉拍廣告「配樂張國榮歌曲」 生死之交情誼再被重提

梁朝偉拍廣告「配樂張國榮歌曲」 生死之交情誼再被重提

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴