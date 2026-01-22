成龍穿這款大衣亮相米蘭時裝周 像隔壁大叔誤入秀場？

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
中國李寧發布的成龍所穿的灰色大衣是聯名功夫系列服飾。（取材自微博）
近日，71歲的成龍首次亮相米蘭時裝周，卻以一種令人意想不到的方式火出了圈。成龍身著灰色大衣，高舉手機看秀，時而皺眉時而張望的好奇的眼神，被網友調侃為「演我爸在時裝周」，48小時內引發了超12億的話題閱讀量，不少網友親切稱他「像誤入秀場的隔壁大叔」，外媒則評價其反差感讓時裝周更具人情味。

成龍在2026年1月米蘭時裝周上首次亮相李寧大秀時，憑藉樸素穿搭與專注又略帶迷茫的「父輩式」神態意外引爆全網。成龍以灰色大衣搭配藍色高領衫亮相，未佩戴飾品，被網友戲稱為「中老年逛商場標配」，這種簡約造型與周圍華麗的時尚氛圍形成鮮明對比，甚至被調侃「像誤入秀場的隔壁大叔」、「樸素像在逛菜場」。

1月21日，又有網友發視頻，捕捉到成龍在秀場裡看秀時，皺眉緊盯T台細節、用手機拍照記錄、左右張望，眼神充滿好奇，不時迷茫，滿臉「這啥？這又是啥？」的困惑表情，被網友製成表情包並調侃「活像長輩學用智能手機的樣子」，其樸素穿搭與「滿臉求知欲」的反差萌表現被網友戲稱為「這不就是演我爸在時裝周嘛」。

場外被粉絲包圍時，成龍大方配合合影，原地化身「合照主理人」；與同樣出席的乒乓冠軍馬龍互動時，謙虛表示迷你乒乓球「不好打」，卻在指導下快速掌握技巧連續回球，露出孩童般欣喜表情。

馬龍主動向成龍求學拳法「最簡單的一招」，成龍耐心示範拳法，兩人碰拳慶祝的畫面成經典。 馬龍送出國家隊簽名球衣、定製球拍及奧運領獎照，成龍幽默回應「拿這球拍能打贏人了」；成龍則回贈親筆簽名自傳並題字「親愛的馬龍」，馬龍笑稱「看完書70歲也能保持大哥狀態」。

成龍在米蘭時裝周反差萌的一幕，「成龍演我爸在時裝周」話題單日閱讀量破億，48小時內引發了超12億的話題閱讀量，也有提出疑問：成龍大哥這是故意為之，想要展現自己接地氣的一面，還是真的對時尚不太感冒，只是單純來湊個熱鬧？有網友認為這就是成龍魅力所在，感嘆「全世界爸爸都這樣」，而且成龍用的是國產華為手機，「就說這個手機吧，我就給他點個讚」。

據報導，成龍此次衝上熱搜，還帶火了他這一身中國李寧最新發布的聯名功夫系列服飾，內搭是羊毛高領衫，溫潤有型。

成龍（右1）身著灰色大衣出席米蘭時裝周。左1為馬龍。（視頻截圖）
成龍首次亮相米蘭時裝周，身著灰色大衣看秀時皺眉好奇的眼神，被網友調侃為「演我爸在時裝周」。（視頻截圖）
成龍身著灰色大衣出席米蘭時裝周。（視頻截圖）
成龍身著灰色大衣出席米蘭時裝周。（視頻截圖）

成龍 馬龍 奧運

