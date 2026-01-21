美極了…陳都靈穿非遺「雲錦高定」 網友喊「把旗袍焊在身上」

陳都靈穿旗袍，驚艷四方。(取材自微博)

曾演過蘇有朋 電影「左耳」、憑藉「雁回時」再火一把的大陸女星陳都靈，近日受邀上央視「非遺晚會」。她以四套不同風格的旗袍亮相，驚豔四方，單日話題閱讀量破億。不少網友甚至高喊，「陳都靈請把旗袍焊在身上」。

32歲的陳都靈是南京航空航天大學校花，憑藉一張清純照在網上暴紅，後被蘇有朋相中演出電影「左耳」，也跟沈月合作電視版「七月與安生」，這2年則以「雁回時」、「華山論劍」人氣大漲。

近日，陳都靈受邀上「非遺晚會」，她身穿南京雲錦博物館與VGRASS共同設計製作的「錦繡雲間」高定禮服。據揚子晚報報導，她身上的旗袍正是由南京雲錦非遺代表性傳承人陳誠負責織造。

據陳誠表示，此次用於設計旗袍的雲錦面料是新款「君子靄」妝花緞，為了更符合旗袍設計及視覺上美感，面料上梅、蘭、竹、菊四君子與祥雲紋樣，沒有如傳統方式那樣鋪陳開來，而是自旗袍下襬層層浮現，漸次向上收束、淡去，形成一種猶如山水畫留白般的漸變。

網友大讚陳都靈的清冷書卷氣，與旗袍的典雅高度契合，也有人說，她的身段窈窕如「風中翠竹」，淺笑時眉眼含韻，活像「從古典畫卷走出的江南仕女」。