快訊

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

陶玉玲抗癌33年病逝 「還珠格格」容嬤嬤淚送好友

記者陳穎／即時報導
傳奇女星陶玉玲於北京辭世，享耆壽91歲。(摘自微博)
傳奇女星陶玉玲於北京辭世，享耆壽91歲。(摘自微博)

中國60年代影壇傳奇女星陶玉玲近日於北京辭世，享耆壽91歲。她當年憑電影「柳堡的故事」中清新堅毅的「二妹子」一角紅遍大江南北，成為無數影迷心中的時代女神。令人敬佩的是，陶玉玲一生與病魔長期對抗，先後罹患多達5種癌症，抗癌歲月長達33年，始終以樂觀與微笑迎戰，最終安詳走完人生旅程。

陶玉玲於1993年首度確診口腔癌，醫師坦言手術風險極高，甚至可能必須撕開臉部、摘除眼球才能清除腫瘤，直言「要臉就活不久」。面對殘酷抉擇，她毫不畏懼地回應：「我當過兵，連死都不怕。」最終接受切除部分上顎、裝設人造上顎的手術，術後整整40天無法進食。此後病魔仍接連來襲，她又被診斷出肺癌，切除肺葉並接受化療；2013年鼻翼長痣，確診為基底細胞癌，臉上縫了8針，卻始終未曾向命運低頭。

陶玉玲辭世後，告別式現場氣氛哀戚，不少演藝圈好友前來送別。在「還珠格格」中飾演「容嬤嬤」的89歲資深演員李明啟罕見露面，當場情緒潰堤、掩面痛哭。她哽咽透露，原本打算近日到醫院探望好友，沒想到還來不及見最後一面，「真的太突然，我接受不了。」她回憶兩人多年深厚情誼，雖未曾合作拍戲，卻因常在活動場合相聚而成為摯友，「她每次見到我，都像對孩子一樣拍著我、叮嚀我要注意身體。」

「容嬤嬤」李明啟哭著懷念陶玉玲。(摘自微博)
「容嬤嬤」李明啟哭著懷念陶玉玲。(摘自微博)

