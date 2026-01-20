她稱兜售「吳磊床照」網罵翻 工作室回應被讚「維權天花板」

吳磊一向人陽光、健康的形象。(取材自微博)

一向形象陽光、緋聞不多的大陸男星吳磊，近日遭女網友爆料「手上握有他的床照」，還表示要兜售照片，一張喊價1萬人民幣（約1400美元），並更隔空嗆聲「吳磊你欠我的拿什麼還？」吳磊方在事發68分鐘內，火速透過工作室發出聲明駁斥，並啟動法律追責，之後女網友卻改口帳號被盜，隔日並發文向吳磊道歉，稱因為自己帳號被封禁了，所以艾特吳磊想要引流。

微博 帳號「白珊珊」的網友近日大爆吳磊的料，讓網友想起月初司曉迪事件，因此還封她為「司曉迪第二」，不過司曉迪有貼出對話截做證據，但白珊珊則拿不出任何實證，甚至自豪表示「睡過的男明星也更帥」。

吳磊工作室在事件爆發68分鐘內，發出聲明指「該網路使用者所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言」，並強調「對於一切詆毀與誹謗，我們都將追究到底，絕不姑息」，並明確表態「沒有義務對無根據揣測逐一自證」。吳磊方「68分鐘闢謠+12小時本人回應+24小時啟動訴訟」的三段式反擊被讚「內娛維權天花板」。

絕大部分網友也不信爆料，紛紛喊話「太假了吧」、「現在誰都想這樣出名」、「胡說八道不用負責嗎」、「相信三石弟弟」。

「白珊珊」微博帳號隨後被封，讓她氣的在另一個帳號發文寫道「是不是你把我舉報」還特地標注吳磊的個人帳號，而吳磊親在微博發文「不認識，已委託律師依法追責」。不過女網友轉頭又在自己的群組中稱「我微博被盜號了」，似乎想要推卸責任。隔天更發博文向吳磊道歉，「因為自己的帳號被封禁了，我就艾特您想要引流，願意在所有一切社交平台發布關於您的道歉，這輩子以後都會謹言慎行」。不過她的行為還是被全網罵翻。