我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

她稱兜售「吳磊床照」網罵翻 工作室回應被讚「維權天花板」

娛樂新聞組／綜合報導
吳磊一向人陽光、健康的形象。(取材自微博)
吳磊一向人陽光、健康的形象。(取材自微博)

一向形象陽光、緋聞不多的大陸男星吳磊，近日遭女網友爆料「手上握有他的床照」，還表示要兜售照片，一張喊價1萬人民幣（約1400美元），並更隔空嗆聲「吳磊你欠我的拿什麼還？」吳磊方在事發68分鐘內，火速透過工作室發出聲明駁斥，並啟動法律追責，之後女網友卻改口帳號被盜，隔日並發文向吳磊道歉，稱因為自己帳號被封禁了，所以艾特吳磊想要引流。

微博帳號「白珊珊」的網友近日大爆吳磊的料，讓網友想起月初司曉迪事件，因此還封她為「司曉迪第二」，不過司曉迪有貼出對話截做證據，但白珊珊則拿不出任何實證，甚至自豪表示「睡過的男明星也更帥」。

吳磊工作室在事件爆發68分鐘內，發出聲明指「該網路使用者所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言」，並強調「對於一切詆毀與誹謗，我們都將追究到底，絕不姑息」，並明確表態「沒有義務對無根據揣測逐一自證」。吳磊方「68分鐘闢謠+12小時本人回應+24小時啟動訴訟」的三段式反擊被讚「內娛維權天花板」。

絕大部分網友也不信爆料，紛紛喊話「太假了吧」、「現在誰都想這樣出名」、「胡說八道不用負責嗎」、「相信三石弟弟」。

「白珊珊」微博帳號隨後被封，讓她氣的在另一個帳號發文寫道「是不是你把我舉報」還特地標注吳磊的個人帳號，而吳磊親在微博發文「不認識，已委託律師依法追責」。不過女網友轉頭又在自己的群組中稱「我微博被盜號了」，似乎想要推卸責任。隔天更發博文向吳磊道歉，「因為自己的帳號被封禁了，我就艾特您想要引流，願意在所有一切社交平台發布關於您的道歉，這輩子以後都會謹言慎行」。不過她的行為還是被全網罵翻。

微博

上一則

央視春晚彩排…新生代藝人挑大梁 沈騰、馬麗10度演小品

下一則

切割「舊愛」？王鶴棣貼身趙露思熱舞 「棣欣引力」CP粉心碎

延伸閱讀

琉璃男星成毅遇跟騷、噴漆 私生飯在警局嗆：有本事告我

琉璃男星成毅遇跟騷、噴漆 私生飯在警局嗆：有本事告我
才爆被劈腿…向涵之室內抽菸速道歉 遭起底不是第一次

才爆被劈腿…向涵之室內抽菸速道歉 遭起底不是第一次
才爆「被劈腿」… 向涵之室內抽菸被拍 發文道歉遭起底「不是第一次」

才爆「被劈腿」… 向涵之室內抽菸被拍 發文道歉遭起底「不是第一次」
趙今麥 「驕陽」片酬114萬美元 強壓「神隱復出」的宋威龍

趙今麥 「驕陽」片酬114萬美元 強壓「神隱復出」的宋威龍

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」