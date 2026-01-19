「霸道女總」楊冪VS.「鄰家甜妹」趙麗穎 網：像差了一個輩分？

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
楊冪一身大紅色禮服，散發出強烈的復古御姐氣場。(取材自微博)
楊冪一身大紅色禮服，散發出強烈的復古御姐氣場。(取材自微博)

大陸兩大頂流85花楊冪趙麗穎，近日分別出席品牌活動。雖然兩人不是同場，但活動生圖流出後隨即引發全網關注。據悉，兩人選擇了截然不同造型風格，一位是貴氣逼人的霸道女總裁，另一位則是靈動減齡的鄰家甜妹，網友更戲稱兩人視覺上「差了一個輩分」。

香港01報導，楊冪當日以一身大紅色禮服驚艷亮相，配上精緻盤髮與耳飾，整個人散發出強烈的復古御姐氣場。在零修飾的生圖下，楊冪的皮膚白皙、儀態挺拔，好身材在鏡頭下展露無遺。網友形容她的狀態是「自帶權威感」，更被封為「國泰民安」式的貴氣感、「人群中自帶聚光燈效應」。

而趙麗穎則選擇了溫婉路線，她以淡藍色露肩禮服搭配長捲髮與齊瀏海造型現身。生圖中，趙麗穎展現出極致的「減齡感」令粉絲直呼「夢回甜妹時期」。相比起楊冪的霸氣，趙麗穎更多了一份親和力，部分網友認為她「淡顏系耐看」，但齊瀏海造型也被少部分網友吐槽「稍壓氣質」。

對於兩位女神的狀態，網友反應兩極。有人認為趙麗穎的娃娃臉令她看起來像楊冪的「後輩」，甚至笑稱兩人「像差了一個輩分」，雖然兩人實際年齡僅差一歲。

而偏愛大氣風的網友則認為楊冪的紅裙造型「霸氣碾壓」，在人群中一眼定格。不過，在相關貼文下兩方粉絲均呼籲大眾審美應該多樣化，兩位頂流各具特色，無需刻意「拉踩」對比。

麗穎走的是減齡感十足的「甜妹風」。(取材自微博)
麗穎走的是減齡感十足的「甜妹風」。(取材自微博)

楊冪 趙麗穎 香港

「小城大事」首播… 趙麗穎接地氣、黃曉明去油膩衝高收視

楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼

烤鴨在前沒胃口？39歲楊冪吃飯「用看的」 粉絲心疼

短髮+幹部衫褲 帥氣趙麗穎電暈粉絲

