梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」

娛樂新聞組／綜合報導
梁小龍飾演的「火雲邪神」成為絕響。(取材自微博)
憑藉周星馳電影「功夫」中「火雲邪神」一角暴紅的梁小龍，驚傳14日離世，享壽77歲。周星馳在社交平台曬出一張2004年「功夫」拍攝期間的黑白幕後照，並配文「永遠懷念梁小龍先生」。有網友說，周星馳以極簡方式緬懷，既是致敬合作情誼，也是對一個時代的集體追憶。不過，隨著「火雲邪神」離世，兩人昔日恩恩怨怨再被提起。

梁小龍曾在受訪時透露，出演「功夫」是因為周星馳三度邀約，最後一次邀請時，星爺明確表示他已答應出演，但梁小龍不太記得，只好前去拍攝，當時雙方連片酬都沒有談妥。

據稱，拍攝過程中，梁小龍歷經超時和高壓工作，他的首個鏡頭曾NG多達48次。梁小龍稱，合約承諾香港票房5%分成（約900萬港幣），但實際只收到20萬；周星馳方則堅持合同合規，雙方一度鬧得很不愉快。

梁小龍曾在採訪中爆粗口，指責周星馳「虛偽」，也曾調侃現實中兩人武力值，「戲裡我輸他，真打他未必贏我」。

最重要的是，梁小龍最氣聽到「被周星馳捧紅」的說法，他曾強調，「我演陳真時星爺在跑龍套，電影是綜合藝術，互相成就」，更直言：「拍戲收入不夠我一個月生意，何來捧我？」

梁小龍雖然直到過世都未再和周星馳合作，但他近年態度軟化不少，稱過往矛盾「笑一笑就過去了」，並始終尊重周星馳導演身分，皆以「導演」而非「星爺」相稱。

隨著梁小龍離世，加上早已不在人間的李小龍，「香港影壇四龍」如今只剩下成龍和狄龍。不少網友感慨，「一路走好」、「送別我們80後的偶像」。還有不少人刷屏「天下武功，唯快不破」台詞及「陳真」踢碎「東亞病夫」牌匾片段，追思港片黃金時代。

周星馳電影「功夫」是唯一一次和梁小龍合作。(取材自微博)
