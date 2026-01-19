拍戲鋼絲斷裂 黃曉明曾摔碎6根腳骨

黃曉明當年拍攝「白髮魔女傳」時，不慎從約6米高墜落。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明 近日在綜藝節目中自曝，2012年拍攝「白髮魔女傳」期間，因鋼絲斷裂，不慎從約6米高墜落，導致左腳6根腳骨粉碎性骨折，讓他留下永久性傷痛，至今行走過久仍會不適。

在綜藝錄製間隙時間，黃曉明與其他幾個嘉賓一起去做足部按摩，本來只是想紓壓，沒想到按摩師一語點破他的腳部動過手術。黃曉明當下並沒有迴避，而是點頭承認。

黃曉明稱，2012年拍攝「白髮魔女傳之明月天國」第6天時，有一場高空轉體動作，卻因威亞使用的工業鋼絲繩突然斷裂，讓他從約6米高、兩層樓處墜落，左腳率先著地。

現場目擊者范冰冰 曾描述，黃曉明當場失去站立能力，緊急送醫後被診斷為左腳6根骨頭粉碎性骨折。之後，經歷8個小時手術，醫師植入4根鋼釘及2根鋼針固定骨骼，傷口則採用特殊縫合方式。然而，為減少劇組損失，他在術後40天帶傷重返片場，忍痛完成威亞戲分。

黃曉明曾在社群平台撰寫「鋼釘俠日記」記錄康復歷程，以樂觀態度面對傷痛。

這段花絮曝光後，引發網友直呼「光聽就覺得痛」、「後背發涼」，還有人感嘆，演員拍戲所承受的風險遠超外界想像。

不過據悉，也因為這次意外，全行業改用高韌性登山繩，可緩衝墜落衝擊力，大幅降低風險。