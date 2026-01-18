我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」

記者陳穎／即時報導
「功夫」中飾演「火雲邪神」梁小龍過世。（取材自梁小龍抖音）
「功夫」中飾演「火雲邪神」梁小龍過世。（取材自梁小龍抖音）

曾在周星馳電影「功夫」中飾演「火雲邪神」的資深武打影星梁小龍，日前驚傳於1月14日辭世，享壽77歲，消息曝光震撼華語影壇，也讓不少影迷難以接受。更令人鼻酸的是，他的抖音帳號於18日晚間突然更新，以第一人稱發文，留下宛如告別的文字，讓外界再度掀起追思潮。

梁小龍的抖音貼文寫道：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠很遠的地方拍電影去了。」文中提到，原本希望低調處理，因此帳號仍由關門弟子如往常般代為更新，並笑稱自己一向喜歡保留神秘感。貼文最後，他溫柔叮囑粉絲：「你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」短短數句卻情感滿溢，讓不少網友看完後紅了眼眶。

貼文曝光後，大批影迷湧入留言區悼念，有人感嘆「又少了一位老戲骨」，也有人難以置信表示事前未曾聽聞他身體抱恙，消息來得過於突然。更多粉絲則以角色名稱送別，直呼「永遠的陳真，一路好走」、「一代人的記憶正式落幕」。

據港媒報導，梁小龍辭世的消息已獲親友證實，家屬目前正低調處理後事，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。縱橫影壇數十年，梁小龍從早年武打劇到電影經典角色，為華語動作片留下無數深刻印記。

抖音 周星馳

上一則

濱崎步憶在中國無觀眾仍開唱 形容「生涯最棒演唱會」

下一則

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

延伸閱讀

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
料理功夫/兩種煲湯

料理功夫/兩種煲湯
料理功夫/紅棗糯米飯

料理功夫/紅棗糯米飯
「功夫」打鬥忘我沒聽到喊卡 劉冠廷一度拍到「落枕」

「功夫」打鬥忘我沒聽到喊卡 劉冠廷一度拍到「落枕」

熱門新聞

Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多
吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作