「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」

「功夫」中飾演「火雲邪神」梁小龍過世。（取材自梁小龍抖音）

曾在周星馳 電影「功夫」中飾演「火雲邪神」的資深武打影星梁小龍，日前驚傳於1月14日辭世，享壽77歲，消息曝光震撼華語影壇，也讓不少影迷難以接受。更令人鼻酸的是，他的抖音 帳號於18日晚間突然更新，以第一人稱發文，留下宛如告別的文字，讓外界再度掀起追思潮。

梁小龍的抖音貼文寫道：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠很遠的地方拍電影去了。」文中提到，原本希望低調處理，因此帳號仍由關門弟子如往常般代為更新，並笑稱自己一向喜歡保留神秘感。貼文最後，他溫柔叮囑粉絲：「你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」短短數句卻情感滿溢，讓不少網友看完後紅了眼眶。

貼文曝光後，大批影迷湧入留言區悼念，有人感嘆「又少了一位老戲骨」，也有人難以置信表示事前未曾聽聞他身體抱恙，消息來得過於突然。更多粉絲則以角色名稱送別，直呼「永遠的陳真，一路好走」、「一代人的記憶正式落幕」。

據港媒報導，梁小龍辭世的消息已獲親友證實，家屬目前正低調處理後事，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。縱橫影壇數十年，梁小龍從早年武打劇到電影經典角色，為華語動作片留下無數深刻印記。