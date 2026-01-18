李嘉欣和閨密慶生 63歲許晉亨化身「保母」跟緊緊

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
嘉欣與眾名媛姐妹合影，老公許晉亨站在她身後合影。（取材自微博）
嘉欣與眾名媛姐妹合影，老公許晉亨站在她身後合影。（取材自微博）

香港女星李嘉欣近日和閨密一起慶祝生日，老公許晉亨化身「保母」陪伴在側，對李嘉欣呵護備至，但每遇合影就自動走到老婆身後，讓老婆站上C位。有網友目睹稱，55歲的李嘉欣和63歲的許晉亨結婚17年，許晉亨迄今仍是老婆走到哪，他就跟到哪，兩人仍舊因愛如初，鶼鰈情深羨煞旁人，難怪李嘉欣看來凍齡，原來是愛情和幸福的滋潤。

李嘉欣和老公許晉亨。（視頻截圖）
李嘉欣和老公許晉亨。（視頻截圖）

據素素娛樂報導，近日，香港四大家族後人周啟邦的兒媳黃泳霖慶祝生日，55歲李嘉欣和眾姐妹一起慶生，凍齡狀態的她獲得好評，完全看不出已經是55歲的女人。許晉亨陪著老婆李嘉欣和她的閨密一起參加慶生派對，許晉亨化身「保母」跟隨老婆左右，貼心呵護著李嘉欣，很多網友看了後稱李嘉欣太幸福了。

李嘉欣和老公許晉亨。（視頻截圖）
李嘉欣和老公許晉亨。（視頻截圖）

當天為黃泳霖慶生的還有另外的3對富豪夫妻檔，其中有邱德根的孫女邱詠賢和老公許清池，鄭志雯和老公龐建貽。4對豪門夫婦在同一張桌子上面用餐，還有鄺保瑜，葉靖怡等豪門貴婦圈裡的姐妹。有網友形容，波浪捲髮出鏡的李嘉欣狀態極佳，從李嘉欣與眾姐妹合影的照片中不難看出，她皮膚白皙光滑，臉上沒有絲毫的皺紋。照片中，老公許晉亨站在李嘉欣的身後低調合影。

有網友評論，李嘉欣每次出鏡均維持極佳狀態，除保養得宜，另一個原因就是老公許晉亨對她百般寵愛，尤其是這些年，兒子李建彤在英國讀書，港媒稱許晉亨只為李嘉欣一人「服務」，每個結婚紀念日都會浪漫慶祝，去年聖誕節，許晉亨還邀請了李嘉欣的姐妹團一起看謝霆鋒演唱會，陪老婆開心。而老公的獨寵，也讓李嘉欣在眾姐妹的派對上面，每一次都光耀照人，站著名媛富貴團的C位。

香港 聖誕節 謝霆鋒

