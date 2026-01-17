辛芷蕾親揭解約真相 8年合作一刀切 剪短髮重啟人生

辛芷蕾不斷努力證明自己的實力。（取材自辛芷蕾微博）

中國實力派女星辛芷蕾近年事業持續攀升，從「如懿傳」中氣場強大的嘉貴妃，到「繁花 」裡風情萬種的李李，角色跨度與演技層次屢獲好評。她去年更憑電影「日掛中天」勇奪第82屆威尼斯影展 最佳女演員獎，再度寫下演藝生涯新高峰。近日，辛芷蕾罕見在節目中談起過去與前經紀人解約的往事。

辛芷蕾透露，自己與前經紀人合作長達八年，隨著時間推移，雙方在工作理念與人生方向上逐漸出現落差。她坦言，當時選擇主動提出解約，並非出於怨懟，而是渴望重新找回自我，「我想獨立走自己的演藝路，按照自己的方式，成為我想成為的演員，而不是別人期待的樣子。」

她也不諱言，那段時間的自己其實有些迷失，「愛和控制有時只是一線之隔，當你完全按照別人的意願前進，很容易忘記自己是誰，也不知道真正想要的是什麼。」而在正式解約後，辛芷蕾做的第一件事，就是走進美髮店剪掉留了多年的長髮，象徵與過去告別，「從那一刻開始，我把頭髮剪短了。」

辛芷蕾形容，這個看似簡單的外在改變，卻成了人生重要的轉折點。她開始嘗試自己喜歡的妝容與風格，也依照內心想法選擇劇本與角色，重新掌握表演與生活的主導權，「那是一個讓我真正走向思想獨立、一步一步走到今天的重要時刻。」

如今再回頭看當年的選擇，辛芷蕾多了幾分理解與包容。她坦言，年輕時的自己像帶著刺，「現在想想，其實很多事情是可以好好溝通的，只是當時不夠成熟。」這段「剪短髮、重啟人生」的經歷，也被網友形容為現實版爽文，不少人留言力挺，認為她勇敢為自己的人生按下重來鍵，才成就了如今自信、從容又耀眼的辛芷蕾。