王玉雯臥蠶遭譏 自首「畫蛇添足」 連P圖都登熱搜…

娛樂新聞組／綜合報導
王玉雯「自首」臥蠶是自己「畫蛇添足」畫的。(取材自微博)
王玉雯「自首」臥蠶是自己「畫蛇添足」畫的。(取材自微博)

大陸女星王玉雯日前才因為在騰訊星光大賞上，將陳星旭當「人形隔板」和周也熱聊，一度笑翻全網。近日，她又因為「突兀大臥蠶」和P圖問題登上熱搜。

王玉雯近日參加精品時尚活動時，特地畫了個精緻的彩妝，沒想到眼睛下方的臥蠶全了全場焦點。有網友說這臥蠶像「注水了一樣」，還有人調侃，「不知道的還以為走紅毯前跟人打了一架」，更有人質疑化妝師「技術不行」。

眼見吐槽聲浪漸大，王玉雯當晚直接帶著「哭哭」表情包在微博發文「自首」了。她稱，臥蠶是自己「畫蛇添足」畫的，強調「不要錯怪化妝師」，並表示之後不會再畫了。但不少粉絲還是讚她「軟萌可愛」、「有辨識度」。

沒想到的是，工作室發出代言活動照後，又被網友指出「失真」、「像AI生成的」，五官比例奇怪，腰臀比也不自然。

面對批評，王玉雯再次認領責任，發文稱「P圖也是我P的」，自嘲「人傻還勤快」、「P得腱鞘都疼」，甚至自嘲「欣賞到五體投地，絲毫沒管像不像我這個問題」。坦誠又搞笑的回應，直接讓輿論徹底反轉，被視為直面問題不甩鍋。

據悉，王玉雯於2015年以微電影「數字戀愛」出道，代表作品包括電視劇「夏至未至」、「少年派」、「只是結婚的關係」、「你給我的喜歡」等。

微博 AI

