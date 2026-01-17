我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

黃曉明自曝拍戲意外… 曾高空墜落致6根腳骨「粉碎」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃曉明當年拍攝「白髮魔女傳」時，不慎從約6米高墜落。(取材自微博)
黃曉明當年拍攝「白髮魔女傳」時，不慎從約6米高墜落。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明近日在綜藝節目中自曝，2012年拍攝「白髮魔女傳」期間，因鋼絲斷裂，不慎從約6米高墜落，導致左腳6根腳骨粉碎性骨折，讓他留下永久性傷痛，至今行走過久仍會不適。

在綜藝錄製間隙時間，黃曉明與其他幾個嘉賓一起去做足部按摩，本來只是想紓壓，沒想到按摩師一語點破他的腳部動過手術。黃曉明當下並沒有迴避，而是點頭承認。

黃曉明稱，2012年拍攝「白髮魔女傳之明月天國」第6天時，有一場高空轉體動作，卻因威亞使用的工業鋼絲繩突然斷裂，讓他從約6公尺高、約兩層樓處墜落，左腳率先著地。

現場目擊者范冰冰曾描述，黃曉明當場失去站立能力，緊急送醫後被診斷為左腳6根骨頭粉碎性骨折。之後，經歷8個小時手術，醫師植入4根鋼釘及2根鋼針固定骨骼，傷口則採用特殊縫合方式。此外，為減少劇組損失，他在術後40天帶傷重返片場，忍痛完成威亞戲分。

黃曉明曾在社群平台撰寫「鋼釘俠日記」記錄康復歷程，以樂觀態度面對傷痛。

這段花絮曝光後，引發網友直呼「光聽就覺得痛」、「後背發涼」，還有人感嘆，演員為了拍戲承受的風險，遠超外界想像。不過，也因為這次意外，全行業改用高韌性登山繩，可緩衝墜落衝擊力，大幅降低風險。

黃曉明 范冰冰

上一則

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

延伸閱讀

「小城大事」 黃曉明「去油膩」演技演活書記

「小城大事」 黃曉明「去油膩」演技演活書記
「小城大事」首播… 趙麗穎接地氣、黃曉明去油膩衝高收視

「小城大事」首播… 趙麗穎接地氣、黃曉明去油膩衝高收視
「朱媛媛遺作」定檔宣傳… 網轟片方「消費逝者」

「朱媛媛遺作」定檔宣傳… 網轟片方「消費逝者」
當網紅已是極限 葉珂直播時坦言自己「不配」拍戲

當網紅已是極限 葉珂直播時坦言自己「不配」拍戲

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪