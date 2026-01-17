我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「說服了自己」暫緩出兵伊朗 並「感謝」伊朗沒處決政治犯

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

由王子奇、蘇曉彤等原班人馬回歸主演的高口碑古裝探案劇「御賜小仵作2」日前開播，三法司小隊再度集結，在熟悉的探案底色之上，迎來格局更大、局勢更複雜的全新篇章。不過，首播熱度雖高，但口碑呈現兩極化。

南方娛樂網報導，「御賜小仵作2」開局即接連發生多起離奇命案，詭異的案發現場與身分成謎的人物不斷出現，看似零散的線索背後，隱藏著精心布局的連環陰謀。與此同時，外部勢力南趙悄然入局，與大唐之間的暗流湧動使得原本的刑案調查逐步演變為更複雜的局中博弈。

該劇開播20分鐘，騰訊站內熱度突破22000；首播吸引187萬預約觀眾參與「回家宴」彈幕互動；首日雲合播放量約400萬，雖低於同期頭部劇，但作為小成本續集表現符合預期，算是熱度不低。

開篇「宮宴浮顱案」中，宮中盛宴突現無名骸骨，三法司小隊默契如初，蕭瑾瑜推演布局，貫穿因果、楚楚驗骨尋痕，抽絲剝繭、景翊機敏取證，於細微處鎖定關鍵、冷月颯然出手，破危局於瞬息之間。 四人各展所長，在全新迷局中既延續了無間的團隊配合，亦展現出愈發鮮明的人物弧光。

相較5年前的第一季，「御賜小仵作2」單集成本增加3倍，實景拍攝占比超80%，服化道復刻唐代制度，細節考究；但有部分觀眾認為首個「宮宴浮顱案」推進稍慢，案件複雜度較第一季下降，還有人說，「楚瑜夫婦」婚後日常互動增多，探案張力被削弱。

據悉，「御賜小仵作」於2021年開播即暴紅，堪稱年度黑馬劇。如今，續集打出原班情懷與製作升級，能否復刻第一季「小成本逆襲」神話，尚待觀察。

「御賜小仵作2」由王子奇、蘇曉彤(見圖)繼續擔綱。(取材自微博)
「御賜小仵作2」由王子奇、蘇曉彤(見圖)繼續擔綱。(取材自微博)

上一則

連央視都點讚… 戲骨劉冠成參演「秋雪漫過的冬天」 扎實演技引共情

延伸閱讀

曾莞婷當不成伴娘原因曝光…Lulu婚禮主桌請到綜藝大咖

曾莞婷當不成伴娘原因曝光…Lulu婚禮主桌請到綜藝大咖
翻拍高分韓劇「我的大叔」…趙又廷搭張子楓 口碑兩極化

翻拍高分韓劇「我的大叔」…趙又廷搭張子楓 口碑兩極化
江奇霖探案「剝繭」 用細節刻畫刑警本色

江奇霖探案「剝繭」 用細節刻畫刑警本色
5部話題新劇 「驕陽似我」清新不膩、這齣黑馬懸疑劇燒腦衝擊

5部話題新劇 「驕陽似我」清新不膩、這齣黑馬懸疑劇燒腦衝擊

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議