我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲女嫁給自己60歲高中老師 網友酸：沒錢繳房租？

遭傳移民美國 奧運冠軍劉翔稱愛國熱血：造謠者站出來

香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」 黃秋生作品也被拒門外 他發聲了

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃秋生去年以電影「今天應該很高興」獲金馬男配角入圍。（圖／高雄市電影館提供）
黃秋生去年以電影「今天應該很高興」獲金馬男配角入圍。（圖／高雄市電影館提供）

香港電影金像獎今年傳出重大調整，過往備受矚目的「最佳亞洲華語電影」獎項竟未列其中。不僅如此，除境外華語電影無法參賽外，部分香港本地製作電影，同樣出現疑似「未被列入」的情況，包含由黃秋生的兩部作品，他也發文暗指自己不怕遭到迫害。

香港電影金像獎最初於2002年設立「最佳亞洲電影」獎項，並於2012年調整為「最佳兩岸華語電影」。而在2020年進一步改名為「最佳亞洲華語電影」。近兩屆分別由台灣電影「周處除三害」與「老狐狸」奪下。

此一變動也意味著，歷年在該項目中表現突出的台灣、大陸、新加坡及馬來西亞等地華語作品，將無緣參與今年競逐。其中包括台灣電影「左撇子女孩」、「96分鐘」、「大濛」、「陽光女子合唱團」等片。

不過，除此之外，除境外華語電影無法參賽外，部分香港本地製作同樣出現疑似「未被列入」的情況，包含由黃秋生演出的「不赦之罪」、「今天應該很高興」以及古天樂、游學修、袁澧林演出的「送院途中」。

而黃秋生在該項規定曝光後，近日在社群平台宣傳電影「不赦之罪」相關活動，表示將於1月24日將與導演譚善揚一同出席映後交流。他同時引用「聖經」經文寫道：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因你與我同在；你的杖，你的竿都安慰我。」

由於貼文發布的時機與內容頗具象徵意味，隨即引起外界聯想。值得一提的是，黃秋生2019年憑電影「淪落人」擊敗郭富城、周潤發等人，奪下香港電影金像獎影帝時，也曾引用相同經文，至今仍讓人印象深刻。

香港 黃秋生 新加坡

上一則

「蝙蝠俠」麥可基頓 獲2026哈佛布丁獎

延伸閱讀

香港金像獎怎麼了？黃秋生、范冰冰入圍作品憑空「被消失」

香港金像獎怎麼了？黃秋生、范冰冰入圍作品憑空「被消失」
金像獎名單爆黑箱？黃秋生、范冰冰作品「被消失」全網炸鍋

金像獎名單爆黑箱？黃秋生、范冰冰作品「被消失」全網炸鍋
1天吸21萬追蹤者…古天樂進駐Threads 霸氣駁PR操作

1天吸21萬追蹤者…古天樂進駐Threads 霸氣駁PR操作
古天樂無預警開通Threads帳號遭質疑 他現身霸氣回應

古天樂無預警開通Threads帳號遭質疑 他現身霸氣回應

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議