香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」 黃秋生作品也被拒門外 他發聲了

黃秋生去年以電影「今天應該很高興」獲金馬男配角入圍。（圖／高雄市電影館提供）

香港 電影金像獎今年傳出重大調整，過往備受矚目的「最佳亞洲華語電影」獎項竟未列其中。不僅如此，除境外華語電影無法參賽外，部分香港本地製作電影，同樣出現疑似「未被列入」的情況，包含由黃秋生 的兩部作品，他也發文暗指自己不怕遭到迫害。

香港電影金像獎最初於2002年設立「最佳亞洲電影」獎項，並於2012年調整為「最佳兩岸華語電影」。而在2020年進一步改名為「最佳亞洲華語電影」。近兩屆分別由台灣電影「周處除三害」與「老狐狸」奪下。

此一變動也意味著，歷年在該項目中表現突出的台灣、大陸、新加坡 及馬來西亞等地華語作品，將無緣參與今年競逐。其中包括台灣電影「左撇子女孩」、「96分鐘」、「大濛」、「陽光女子合唱團」等片。

不過，除此之外，除境外華語電影無法參賽外，部分香港本地製作同樣出現疑似「未被列入」的情況，包含由黃秋生演出的「不赦之罪」、「今天應該很高興」以及古天樂、游學修、袁澧林演出的「送院途中」。

而黃秋生在該項規定曝光後，近日在社群平台宣傳電影「不赦之罪」相關活動，表示將於1月24日將與導演譚善揚一同出席映後交流。他同時引用「聖經」經文寫道：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因你與我同在；你的杖，你的竿都安慰我。」

由於貼文發布的時機與內容頗具象徵意味，隨即引起外界聯想。值得一提的是，黃秋生2019年憑電影「淪落人」擊敗郭富城、周潤發等人，奪下香港電影金像獎影帝時，也曾引用相同經文，至今仍讓人印象深刻。