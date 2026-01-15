高原女警、商界傳奇…楊紫3新劇「天花板級人設」掀熱議

我的頻道

楊紫在「生命樹」飾演高原女警白菊。（取材自微博）
中國90後女星楊紫，以「長相思」、「國色芳華」等系列劇，奠定了在內娛的扛劇能力，片約不斷。楊紫2026年待播新劇中，三位女性角色的「天花板級」人設引發全網熱議，尤其高原女警白菊、徽墨宗師李禎及商界傳奇董竹君的硬核設定，被觀眾譽為「內娛角色突破標竿」。

綜合媒體報導，楊紫主演的大劇「生命樹」即將開年獻映。本劇故事背景發生在上世紀90年代，講述巡山隊青年女警白菊、報社記者邵雲飛等人，攜手守護青藏高原綠水藍天的故事。

楊紫飾演的女警白菊，是援藏醫師收養的遺孤，性格敢闖敢拚，在親臨無人區後加入巡山隊，擔任承擔環保重任。

「生命樹」是首部環保懸疑類型劇，融合環保掃黑、西部槍戰、懸疑犯罪元素。角色需在海拔4000米可可西里極端環境中守護藏羚羊，楊紫素顏出鏡完成零下15℃雪地長鏡頭、摩托車越野等高難度動作戲，被讚「骨子裡的倔勁完美契合人物」，詮釋從天真到堅韌的成長線，被業界視為「90花轉型里程碑」。

接下來，楊紫還有一部古裝女性傳奇劇「禎娘傳」（原名「家業」），網傳預定春節檔播出。作為中國首支徽墨非遺傳承題材劇，講述明朝嘉靖年間製墨世家傳人李楨重振家族產業的傳奇故事，融合工匠精神與女性成長。

楊紫飾演李楨，化身明代徽墨世家之女，突破「傳男不傳女」行規，從搓燈草學徒逆襲為李墨掌門人。劇中還原36道古法製墨工藝，楊紫為角色苦練技藝致雙手乾裂，「髒髒包」素顏造型成敬業象徵，透過角色成長展現非遺技藝與女性力量，展現女性在時代變局中的謀略與擔當。

如今，「生命樹」、「禎娘傳」兩部大劇還未定檔，楊紫又一新劇官宣，瞬間引來了眾人的圍觀，它就是「玉蘭花開君再來」。

這部民國女性勵志傳奇鉅製根據上海錦江飯店創辦人董竹君女士真實經歷創作，定位為「女性獨立史詩」，強化民國女性創業主題。劇情涵蓋其13歲被賣青樓、赴日本留學、離婚創業、支援革命的45年人生跨度，引發觀眾對這部女性史詩劇的集中討論。

楊紫飾演的女主角董竹君，需駕馭從少女天真到晚年滄桑的表演跨度。復古造型與沉靜眼神凸顯民國女性的堅韌氣質，是楊紫首次挑戰人物傳記題材。

為貼合角色，楊紫提前研讀史料、苦練滬語與茶道，專程探訪董竹君墓地感受人物精神，稱感受到「生命託付」的使命感。

當然，本劇還有頂尖階級加持，由「夢華錄」導演楊陽執導、「武媚娘傳奇」編劇潘樸操刀，總投資超3.5億人民幣。劇中千套手工刺繡戲服呈現董竹君從青樓素衣到商界領袖的蛻變，還有錦江飯店場景一比一搭建，服化道精細還原時代風貌，騰訊預約量網傳破496萬。

楊紫在「玉蘭花開君再來」從少女天真演到晚年滄桑。（取材自微博）
