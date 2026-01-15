我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

陳偉霆「衣服穿不明白」 粉絲相挺：終點都是帥

娛樂新聞組／綜合報導
陳偉霆的大衣「內膽外露」，被網友打趣「衣服穿不明白」。(取材自微博)
陳偉霆的大衣「內膽外露」，被網友打趣「衣服穿不明白」。(取材自微博)

港星陳偉霆因搭檔趙露思演出「許我耀眼」，人氣再漲一波。近日，他現身北京機場出發米蘭時裝周，卻因大衣「內膽外露」的設計，被網友調侃「衣服穿不明白」，但寸頭造型與挺拔身姿獲得壓倒性，仍獲得全網認可「衣服穿不明白沒關係，終點都是帥」。

從網上曝光的照片可見，陳偉霆身穿深色可拆卸內膽大衣，但內膽部分明顯外露，形成「外套沒穿好」的視覺效果。粉絲幽默解釋稱此舉是為「展示大衣內膽可拆卸功能」，並調侃「建議脫掉重穿」，部分網友則戲稱「拆掉內膽會觸發更帥模式」。

據悉，這套大衣是義大利男裝品牌Zegna，陳偉霆前往米蘭男裝周正是受邀看秀。

可拆式內膽設計雖引發爭議，但多數網友皆認為陳偉霆的帥氣外型，可輕鬆駕馭非常規設計，還有媒體形容他「帥得超過」。

另一方面，陳偉霆日前現身另一個機場時，被拍到穿了一件羽絨外套搭黃色襯衫。但這件襯衫「暗藏玄機」，因整件衣服竟只扣了中間的一粒鈕扣，胸前「景象」若隱若現，引發粉絲無限聯想，紛紛留言，「只有我盯著看他襯衣裡有沒有穿衣服嗎？」還有人直呼「這襯衣穿法純誘惑」。

不過，經粉絲放大照片「求證」，最後發現陳偉霆其實有穿打底衫，才令這場「真空」疑雲告一段落。

義大利 趙露思

上一則

「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你

下一則

涉性虐男童…68歲艾美獎男星投案喊冤 稱遭到報復

延伸閱讀

大衣內膽外露…陳偉霆被調侃「衣服穿不明白」 網挺：終點都是帥

大衣內膽外露…陳偉霆被調侃「衣服穿不明白」 網挺：終點都是帥
打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇

打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇
親吐幸福…阿Sa認愛小10歲健身教練

親吐幸福…阿Sa認愛小10歲健身教練
老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍

老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議