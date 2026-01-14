我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

李亞鵬負債壓垮婚姻 欠租遭強制執行　

記者陳穎／即時報導
王菲(右)過去和前夫李亞鵬成立「北京嫣然天使兒童醫院」。(摘自微博)
王菲(右)過去和前夫李亞鵬成立「北京嫣然天使兒童醫院」。(摘自微博)

男星李亞鵬是華語天后王菲的前夫，後來再娶小19歲妻子海哈金喜，沒想到婚變傳聞不斷，雙方多年來始終否認，未料去年10月14日突然親自發文證實離婚，震驚各界。消息一出，外界紛紛揣測兩人分手原因與李亞鵬多年債務糾紛有關。

李亞鵬近年棄影從商，事業與財務狀況屢受外界關注，外傳他名下企業負債高達28.6億元人民幣（約4億美元）。過去海哈金喜曾透露，一家人為了省錢搬進小房子，引發外界熱議。

沒想到離婚後，李亞鵬再度捲入財務爭議。他擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」，因長期欠租引發糾紛，相關案件已完成二審判決並正式進入強制執行階段，然而醫院至今仍未搬離現址，引發外界質疑「判決確定卻遲遲不執行」的矛盾狀況。

根據判決內容，嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠租金，法院裁定須清償欠款並遷出現有場地，並於去年11月啟動強制執行程序。不過事隔多月，醫院仍在原址持續營運，搬遷作業毫無進展，讓外界對執行成效產生疑問。面對輿論質疑，院方近日發出聲明說明，目前院內仍有多起唇顎裂救助手術正在進行，醫療服務並未中斷。院方指出，遷址牽涉大量醫療設備轉移、病患銜接、醫護人力調度等複雜程序，並非短時間內即可完成，若貿然搬遷，恐影響既有病患的治療權益。

聲明中也強調，院方尊重法院判決，並非拒絕執行，而是希望在確保醫療不中斷、病患不受影響的前提下，爭取合理的過渡時間，讓後續醫療服務能順利銜接。對於何時能完成搬遷，院方則未給出明確時間表。

李亞鵬 租金 王菲

上一則

幸運躲過「潛規則」 茱蒂佛斯特直言：從小就掌握權力 讓我免於侵犯

延伸閱讀

北京嫣然醫院欠費2千多萬 被判騰房 李亞鵬玩消失?

北京嫣然醫院欠費2千多萬 被判騰房 李亞鵬玩消失?
賣北京房子+直播賣茶具 李亞鵬：5000萬債務還清了

賣北京房子+直播賣茶具 李亞鵬：5000萬債務還清了
劉嘉玲、梁朝偉組團日本滑雪 王菲帶李嫣現身

劉嘉玲、梁朝偉組團日本滑雪 王菲帶李嫣現身
劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命