李亞鵬負債壓垮婚姻 欠租遭強制執行　

王菲(右)過去和前夫李亞鵬成立「北京嫣然天使兒童醫院」。(摘自微博)

男星李亞鵬 是華語天后王菲 的前夫，後來再娶小19歲妻子海哈金喜，沒想到婚變傳聞不斷，雙方多年來始終否認，未料去年10月14日突然親自發文證實離婚，震驚各界。消息一出，外界紛紛揣測兩人分手原因與李亞鵬多年債務糾紛有關。

李亞鵬近年棄影從商，事業與財務狀況屢受外界關注，外傳他名下企業負債高達28.6億元人民幣（約4億美元）。過去海哈金喜曾透露，一家人為了省錢搬進小房子，引發外界熱議。

沒想到離婚後，李亞鵬再度捲入財務爭議。他擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」，因長期欠租引發糾紛，相關案件已完成二審判決並正式進入強制執行階段，然而醫院至今仍未搬離現址，引發外界質疑「判決確定卻遲遲不執行」的矛盾狀況。

根據判決內容，嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠租金 ，法院裁定須清償欠款並遷出現有場地，並於去年11月啟動強制執行程序。不過事隔多月，醫院仍在原址持續營運，搬遷作業毫無進展，讓外界對執行成效產生疑問。面對輿論質疑，院方近日發出聲明說明，目前院內仍有多起唇顎裂救助手術正在進行，醫療服務並未中斷。院方指出，遷址牽涉大量醫療設備轉移、病患銜接、醫護人力調度等複雜程序，並非短時間內即可完成，若貿然搬遷，恐影響既有病患的治療權益。

聲明中也強調，院方尊重法院判決，並非拒絕執行，而是希望在確保醫療不中斷、病患不受影響的前提下，爭取合理的過渡時間，讓後續醫療服務能順利銜接。對於何時能完成搬遷，院方則未給出明確時間表。