金像獎名單爆黑箱？黃秋生、范冰冰作品「被消失」全網炸鍋

記者陳穎／即時報導
黃秋生。(攝影林士傑／攝影)
黃秋生。(攝影林士傑／攝影)

香港電影金像獎第一輪投票近日開跑，卻意外掀起巨大風波。多部去年已正式上映的電影，竟在入圍名單中「憑空消失」，主辦單位更確認相關作品已遭取消資格，消息曝光後立刻在影壇與網路引爆熱議。

遭到取消資格的4部電影分別為：黃秋生主演的「不赦之罪」、「今天應該很高興」，游學修主演的「送院途中」，以及中國女星范冰冰主演的「地母」。名單一出，不少影迷與業界人士直呼錯愕，質疑評選標準前後不一，甚至有人懷疑背後是否涉及政治因素，相關討論迅速在社群平台延燒。

對於自己一口氣有兩部作品「被消失」，黃秋生反應相當冷靜，語氣卻帶著濃濃嘲諷。他表示：「不關我的事啦，你們高興就好啦。」隨後更直言自己現在是「藝術家，不是藝人」，並語帶無奈地補上一句：「以後如果想看我的電影，可能要出國才看得到了。」相關發言被外界解讀為對現況的感嘆與反諷。

「不赦之罪」導演林善與譚善揚同樣對作品被取消資格感到震驚。譚善揚坦言，消息來得突然，至今仍不清楚真正原因，內心既錯愕也難過，目前正設法釐清相關狀況。

事件持續在網路發酵，不少香港網友湧入討論區，要求香港電影金像獎主辦單位出面說明清楚，也有人直指金像獎的專業與公信力早已不如以往。截至目前為止，金像獎官方仍未對外做出任何回應，爭議仍在持續延燒。

香港 黃秋生 范冰冰

