「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

女星章若楠 近期因與白敬亭合作主演話題陸劇「難哄」人氣再攀高峰，清新氣質與溫柔眼神深植人心，被網友封為新一代「初戀女神」。不過，隨著關注度升高，近日有網友翻出她的成長背景與私下生活，直指她出道多年依舊租屋生活，收入多半用來支撐原生家庭。

章若楠原名「章若男」，出身傳統家庭，排行老大，下有兩個妹妹與一個弟弟。從小便被灌輸要替家裡分擔責任的觀念，照顧弟妹、協助家務成了日常，也讓她早早肩負起家中支柱的角色。這樣的成長背景，也被外界解讀為她性格溫順、隱忍的原因之一。

章若楠出道以來陸續演出「悲傷逆流成河」、「你的婚禮」等作品，演藝成績穩定，近期「難哄」更讓她躍升為當紅女星。網路資料指出，她在該劇的片酬約為人民幣500萬元（約70萬美元），累計參演作品票房也突破15億元人民幣，早已具備一線演員實力。

然而，與亮眼成績形成對比的是她相對低調節儉的生活方式。網友指出，章若楠多年來大多將收入用於協助家中償還生意債務，並負擔弟妹的學費與生活開銷，甚至補貼家族事業虧損。疫情 期間，家中資金周轉困難，她也曾拿出一筆可觀金額協助度過難關。