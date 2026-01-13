我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州青蔥1把逼近1.5美元 華人嘆快要吃不起

川普降信用卡利率20日實施 華爾街推方案應急

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

女星章若楠近期因與白敬亭合作主演話題陸劇「難哄」人氣再攀高峰，清新氣質與溫柔眼神深植人心，被網友封為新一代「初戀女神」。不過，隨著關注度升高，近日有網友翻出她的成長背景與私下生活，直指她出道多年依舊租屋生活，收入多半用來支撐原生家庭。

章若楠原名「章若男」，出身傳統家庭，排行老大，下有兩個妹妹與一個弟弟。從小便被灌輸要替家裡分擔責任的觀念，照顧弟妹、協助家務成了日常，也讓她早早肩負起家中支柱的角色。這樣的成長背景，也被外界解讀為她性格溫順、隱忍的原因之一。

章若楠出道以來陸續演出「悲傷逆流成河」、「你的婚禮」等作品，演藝成績穩定，近期「難哄」更讓她躍升為當紅女星。網路資料指出，她在該劇的片酬約為人民幣500萬元（約70萬美元），累計參演作品票房也突破15億元人民幣，早已具備一線演員實力。

然而，與亮眼成績形成對比的是她相對低調節儉的生活方式。網友指出，章若楠多年來大多將收入用於協助家中償還生意債務，並負擔弟妹的學費與生活開銷，甚至補貼家族事業虧損。疫情期間，家中資金周轉困難，她也曾拿出一筆可觀金額協助度過難關。

生活上，她長期在北京租屋，曾與人合租、搭地鐵通勤，穿戴與用度都相當樸實，與螢幕上的精緻形象形成反差。更有網友提到，她年輕時曾被家人安排相親，人生許多重要選擇似乎始終以家庭為優先。即便如此，章若楠仍默默投入公益。相關資料顯示，她曾資助多名偏鄉女童就學，也在重大災難發生時低調捐款。對自己省，卻願意將資源分享給更多需要的人，讓不少網友看了既心疼又敬佩。

章若楠因「難哄」人氣三級跳。(摘自章若楠微博)
章若楠因「難哄」人氣三級跳。(摘自章若楠微博)

章若楠 地鐵 疫情

上一則

分手富三代再遇真愛 阿Sa認愛小9歲健身教練

下一則

68歲艾美獎男星被控性侵2男童 遭通緝1周已自首

延伸閱讀

打敗「難哄」、「許我耀眼」… 「驕陽似我」登2025最強現偶劇

打敗「難哄」、「許我耀眼」… 「驕陽似我」登2025最強現偶劇
「尋秦記」片酬曝光…古天樂「零元」 白百何力壓港星

「尋秦記」片酬曝光…古天樂「零元」 白百何力壓港星
「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂

「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂
「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬

「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置